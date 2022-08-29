Program sonrasında MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kütahyaspor atkısı takdim ederken, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç da, üzerinde ’Recep Tayyip Erdoğan 43’ yazan Belediye Kütahyaspor formasını hediye ettiler.

Açılış ve miting programı için Kütahya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Belediye Kütahyaspor forması hediye edildi.

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