Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde "Futbol kardeşliktir" temasıyla düzenlenen ’Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi’nin açılışına katılan Ergene Vellimeşespor Başkanı Serkan Bezgin, programın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a üzerinde isminin yazılı olduğu 59 numaralı Ergene Velimeşespor formasını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde "Futbol kardeşliktir" temasıyla düzenlenen ’Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi’nin açılışına katılan Ergene Vellimeşespor Başkanı Serkan Bezgin, programın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a üzerinde isminin yazılı olduğu 59 numaralı Ergene Velimeşespor formasını takdim etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Ergene Belediyesi Meclis Üyesi de olan Ergene Velimeşespor Kulüp Başkanı Serkan Bezgin, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesi’nde düzenlenen ’Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi’ programından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Tekirdağ’ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Ergene Velimeşespor’un üzerinde Recep Tayyip Erdoğan yazılı olan 59 numaralı mavi-beyaz formasını takdim etti.

Başkan Bezgin, Ergene Velimeşespor formasını alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip’ın tüm Ergene halkına selamlarını ileterek, Ergene Velimeşespor’a başarı dileklerinde bulunduğunu kaydetti. Başkan Bezgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ergene Velimeşespor ve Tekirdağ üzerine Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesi’nde kısa bir sohbet gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.