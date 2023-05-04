Ordu’da halka hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, yüzlerce milyar dolar değerinde doğal gaz, onlarca milyar dolar değerinde petrol buluyoruz, bunlar karalar bağlıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları çerçevesinde Ordu Cumhuriyet Meydanı’nda miting düzenledi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada yaklaşık 10 ay sonra yeniden Ordu’da bulunmaktan memnun olduklarını kaydetti.

"Kandil’den talimat alanlarla bir yere varılmaz"

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Millet İttifakı’nı işaret ederek, “Kandil’den talimat alanlarla bir yere varılır mı? Biz talimatımızı önce Allah’tan, sonra milletten alıyoruz. Biz Ordu’yla birlikte Türkiye yüz yılı yolunda ilerlerken birileri de Türkiye’nin kuyusunu kazmanın peşinde. Bunun için ne yapıyorlar? Kime ne demeleri gerekirse onu diyorlar. Talimatı veren neresi? Kandil. Kandil’e dönüp ‘Selo’sundan Apo’suna hapisteki tüm PKK’lıları çıkartacağız’ diyorlar. Bu Selo kim? Bu Selo Diyarbakır’da 51 Kürt vatandaşımızın ölümüne neden olan kişi, terörist, onu çıkaracaklarmış. Bay bay Kemal de bunun taahhüdünü veriyor. Söylesene bay bay Kemal. Mecliste HDP’yle neler görüştün, Neler konuştun? Söyle, söyleyemez. Kamudan ihraç edilen PKK’lıları devlete geri dolduracaklarmış. Belediyeleri istediğiniz gibi kullanmanız için örgüte teslim edeceğiz diyor. ‘Ülkemizin güney sınırlarını Suriyelileştirerek kana ve ateşe boğmanıza izin vereceğiz’ diyorlar. ‘Suriye’deki askerlerimizi çekip orayı ülkemize rahatça saldırabilesiniz diye tamamen size bırakacağız’ diyorlar. Kendi mitinglerine katılıp Van’da ne dediler? ‘Dişe diş, kana kan intikam’ dediler. HDP mensuplarının örgütün parmak işaretiyle selamlıyorlar. Kardeşlerim, eline her mikrofon alan HDP’linin, PKK’lının tehdit dolu açıklamalarına elleriyle ne yazık ki kalp işareti yaparak cevap veriyorlar. PKK’sından HDP’sine bölücülerin nasıl cüretkar bir şekilde ortaya döküldüklerini görüyorsunuz değil mi? Bay bay Kemal’den almışlar sözü. Şimdiden silahlarını doldurmaya, molotoflarını hazırlamaya başlamışlar. Bu manzaradan en az bizim kadar CHP’ye gönül vermiş kardeşlerimizin de utandığına inanıyorum” dedi.

“Biz yüzlerce milyar dolar değerinde doğal gaz, onlarca milyar dolar değerinde petrol buluyoruz, bunlar karalar bağlıyor”

“Londra’daki tefecilere verdikleri söz konusunda ayakları birbirine dolaştı. Biri üç 300 milyar dolar diyor, öteki hemen gelmez, 10 yıl sürer diyor. Beriki 10 yıl çok, 5 yılda gelir diyor. Nasılsa yalan. istediğin rakamı söyle, istediğin vaadi ver. Biz yüzlerce milyar dolar değerinde doğal gaz, onlarca milyar dolar değerinde petrol buluyoruz, nükleer santral yapıyoruz, güneş enerjisi santrali kuruyoruz, bunlar sevinmek yerine karalar bağlıyor. Yahu bu doğal gazı, bu petrolü, bu nükleer santrali, bu güneş enerjisi santralini biz cebimize koyup götürmeyeceğiz. Bunların hepsi de ülkenin değeri, milletin kazancı, devletin kârı” ifadelerine yer verdi.

"Gençler sandığa gitmeli"

Seçime kısa bir süre kaldığını ve gençlerin sandığa gitmesi gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlıktan ulaşıma, tüm yatırımlarda şahit oluyoruz, aynı fotoğrafı dış politika alanında da görmek mümkün. Bu tabloya bakınca insanın aklına ister istemez şu soru geliyor; Türkiye’nin enerji bağımsızlığını elde etmesinden kim rahatsız olur? Türkiye’nin savunma sanayi alanında bağımsızlığını elde etmesinden kim rahatsız olur? Türkiye’nin her alanda güçlü bir altyapıya sahip olmasından kim rahatsız olur? Türkiye’nin siyasetiyle ekonomisiyle, askeri gücüyle, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olmasından kim rahatsız olur? Terörü yenen, darbeyi püskürten, Covid-19’u atlatan, depremin yıkıntıları altında kalmayan ekonomisini ayakta tutan Türkiye’den kim rahatsız olur? Öyle ya, bu ülkenin ekmeğini yemiş, suyunu içmiş, havasını solumuş hiçbir insan, özellikle bu milletin evlatlarının bundan rahatsız olmaması gerekir. Tabii biz biliyoruz bunlardan kim rahatsız olur? Üç kıta, yedi iklime yayılan Osmanlı’yı dört bir yanından hançerleyerek tarihe gömenler, bu durumdan rahatsız olur. İşte şu anda Osmanlı’nın, Cumhuriyetin ileri gelenleri karşımda. Onlarla yürüdük biz bu yollarda, Onlarla biz Cumhuriyet’e ulaştık. Onlarla bu vatan topraklarını vatan yaptık. Ama buna rağmen Çanakkale Savaşı’nda, Kut’ül Amare’de, Milli Mücadele’de Milletimizin bileğini bükemeyenler bu durumdan rahatsız olur” şeklinde konuştu.

“Masadan kalkan ne olduysa geri masaya oturtuldu, o günden beri de kontrolsüz bir şekilde sağa sola yalpalayıp duruyor”

Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet tarihi boyunca nice ayak oyunuyla bizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefimizden uzak tutanlar bu durumdan rahatsız olur. Rahmetli Menderes’in, rahmetli Özal’ın başlattığı atılımları akamete uğratmanın sevincini yaşayanlar bu durumdan rahatsız olur. Hepsinden önemlisi 21 yıllık iktidarlarımız döneminde bizim önümüzü kesemedikleri için renkten renge girenler bu durumdan rahatsız olur. Hiç kusura bakmasınlar, bunları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Baktılar başka türlü olmuyor, bu seçimde karşımıza bir garip masayla çıktılar. Karşımızda kurulan masanın etrafına toplananlar da öyle rastgele seçilmiş değiller. Bunların her biri Türkiye’nin önünü kesme projesinde kendilerine farklı misyonlar verilerek belirlenmiş kişilerden oluşuyor. Bir tanesi Kuzey Irak’ta ve Suriye’de desteklenip semirilen bölücü örgütün ülkemiz üzerindeki emellerini gölgelemek için orada yer alıyor. Güya milliyetçi olduğunu söyleyen ama Kandil’den yapılan açıklamalara PKK’lıların, cüretkar bir şekilde yürüttükleri kampanyalara ses çıkarmayan bu kişi, bir ara masadan kalkmaya yeltendi. Sonra ne olduysa kolundan tutup geri masaya oturttular. O günden beri de kontrolsüz bir şekilde sağa sola yalpalayıp duruyor.”

"Bunların hepsi LGBT’ci"

“Bir diğeri batı ülkelerinin geleceğini tehdit eden en büyük akım olan LGBT dayatmasını gölgelemek üzere masada yer alıyor. Sorsanız ‘Milli Görüşçüyüz’ derler ama milletimizin milli değerlerini dinamikleyen projelere seslerini çıkartmazlar" diyen Erdoğan, "Cumhur İttifakı’nda LGBT’ci olmaz, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, HDP LGBT’ci, diğerlerini saymıyorum zaten, onlar da LGBT’ci. Biz değerli kardeşlerim ailenin kutsiyetine inanırız, ailemize leke sürdürmeyiz. Tamamen bunların tabanları boşalmış olmasına rağmen cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık, milletvekilliği sözleriyle evet bir avucu idare etmeye çalışıyorlar. Bizden gidenleri zaten ben saymıyorum, onların ne olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Bir de masaya sonradan eklenenler var. Masanın altındaki HDP’yi allem edip, kallem edip, üstüne çıkardılar. Onu dengelemek için de ilave iki belediye başkanı getirip masaya monte ettiler. Cumhuriyet’in kurucu partisi olduğu iddiasındaki CHP’yi tüm bu tiyatronun başına geçirenler, aslında en büyük ıstırabı bu partiye gönül vermiş olanlara çektiriyor” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından AK Parti Ordu Milletvekili Adayları, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve partililer ile birlikte vatandaşları selamladı.