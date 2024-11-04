Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4-7 Kasım 2024 tarihlerinde yapacağı yurt dışı ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı görevi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından vekaleten yürütülecek.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4-7 Kasım 2024 tarihleri arasında Kırgız Cumhuriyeti ve Macaristan’a ziyarette bulunacağı için dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığı görevini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a devrettiğine ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.