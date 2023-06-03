28 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Recep Tayyip Erdoğan, bugün mazbatasını alarak Meclis'te yemin edip göreve başladı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede yer alan isimler;

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Cevdet yılmaz

 

Adalet Bakanlığı

Yılmaz Tunç

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Mahinur Özdemir Göktaş

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Vedat Işıkhan

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Mehmet Özhaseki

 

Dışişleri Bakanlığı

Hakan Fidan

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Alparslan Bayraktar

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Osman Askın Bak

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Mehmet Şimşek

 

İçişleri Bakanlığı

Ali Yerlikaya

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Mehmet Nuri Ersoy

 

Milli Eğitim Bakanlığı

Yusuf Tekin

AK Parti Mersin İl Başkanı Aldemir’den Demokrasiye Davet Mesajı AK Parti Mersin İl Başkanı Aldemir’den Demokrasiye Davet Mesajı

 

Milli Savunma Bakanlığı

Yaşar Güler

 

Sağlık Bakanlığı

Fahrettin Koca

 

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı

Mehmet Fatih Kacır

 

Tarım ve Orman Bakanlığı

İbrahim Yumaklı

 

Ticaret Bakanlığı

Ömer Bolat

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Abdülkadir Uraloğlu

 