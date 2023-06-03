28 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Recep Tayyip Erdoğan, bugün mazbatasını alarak Meclis'te yemin edip göreve başladı.
Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede yer alan isimler;
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Cevdet yılmaz
Adalet Bakanlığı
Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanlığı
Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Osman Askın Bak
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanlığı
Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanlığı
Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanlığı
Yaşar Güler
Sağlık Bakanlığı
Fahrettin Koca
Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı
Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanlığı
İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanlığı
Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Abdülkadir Uraloğlu