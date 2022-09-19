Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları çerçevesinde Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Rashad Muhammed el-Alimi ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları çerçevesinde Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Rashad Muhammed el-Alimi ile görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ı kabulünün ardından Türkevi’nde Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Rashad Muhammed el-Alimi ile görüştü.
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