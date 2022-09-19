Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ı kabulünün ardından Türkevi’nde Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Rashad Muhammed el-Alimi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları çerçevesinde Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Rashad Muhammed el-Alimi ile görüştü.

Bakan Bozdağ: “Biz masayı takip ede ede yorulduk, onlar toplana toplana yorulmadılar”

Bakan Bozdağ: “Biz masayı takip ede ede yorulduk, onlar toplana toplana yorulmadılar”

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