Partisinin 23 Şubat'ta gerçekleştireceği büyük kongresi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, yarım kalan hiçbir hikaye olmayacağını söyledi.ANKARA (İGFA) - 23 yıldır iktidarda olan AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi'ni "Adında AK, Işığında İstikbal" ana sloganıyla 23 Şubat'ta gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından büyük kongreye ilişkin paylaşımda bulundu.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1892894033132859809

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah’ın izniyle yarım kalan hiçbir hikâye olmayacak… AK Parti’mizin 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız" ifadelerini kullandı.