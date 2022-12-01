Ağrı-Hamur ve Tutak-Patnos arasındaki bölünmüş yol bütünlüğünü sağlayacak 70 kilometrelik yol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun bizzat katılımıyla açıldı.

Ağrı-Hamur ve Tutak-Patnos arasındaki bölünmüş yol bütünlüğünü sağlayacak 70 kilometrelik yol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun bizzat katılımıyla açıldı.

Halk oyunu gösterisiyle başlayan açılış töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun konuşmasıyla devam etti. 29 bin kilometreye yaklaşan bölünmüş yol ağının yanında 3 bin 665 kilometre bölünmüş yol inşaatının da devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, “Liderliğinizdeki Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu rehber edinerek, yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak adımları ülkemizin 81 ilinde atmaya devam ediyoruz. Dünya ekonomik krizlerle boğuşurken, bizler Türkiye’nin dört köşesinde hizmet ve eser fırtınası estiriyoruz. Çalışma arkadaşımızla ülkemizin geleceğinin yatırımlarını bir bir inşa ediyoruz" dedi.

"Başta tarım, hayvancılık, sanayi ve turizm olmak üzere Ağrı’nın sosyo-ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır"

"Son yirmi yıldır yaptığımız yatırımlar sayesinde; akaryakıttan, zamandan, kaza maliyetlerine kadar her yıl ülkece yaklaşık 55 milyar TL tasarruf sağlıyoruz" diye devam eden Bakan Karaismailoğlu, "29 bin kilometreye yaklaşan bölünmüş yol ağımızın yanında 3 bin 665 kilometre bölünmüş yol inşaatımız da devam ediyor. Bugün de huzurlarınızda serhat şehrimiz Ağrı’dan Patnos’a uzanan 70 kilometrelik kuzey-güney aksındaki bölünmüş yol bütünlüğünü sağlayacak Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Yolu’nu açmanın heyecanı, mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Bu yolumuz başta tarım, hayvancılık, sanayi ve turizm olmak üzere Ağrı’nın sosyo-ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Güzel vatanımızın kalkınmasına; vatandaşlarımıza iş olacak, aş olacak, ekonomik canlılığa katkı verecek yollar, köprüler, limanlar, tüneller inşa ederek destek veriyoruz. Bu düşüncelerle, ülkemizin geleceğine ışık tutan her projede yanımızda olduğunuz ve desteklediğiniz için çalışma arkadaşlarım adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Yolu‘nun tamamlanmasına katkı sağlayan bütün çalışma arkadaşlarıma da gönülden teşekkür ediyorum. Projemizin başta Ağrı olmak üzere tüm ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

"Ağrı, büyük bir potansiyelin tam merkezinde"

Bakan Karaismailoğlu’nun konuşmasının ardından video konferans yoluyla açılış törenine katılan ve burada vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, batıda ne varsa doğuda da onun olmasını hedeflediklerini ve terör sınır dışına atıldıktan sonra bu yatırımları hayata geçirdiklerini belirtti. Ağrı’nın 2023’te tercihini kendilerinden yana kullanıp, Türkiye Yüzyılı’na destek olacaklarına gönülden inandıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörün gölgesinde yaşayan Ağrı’nın büyük bir potansiyelin tam merkezinde bulunduğunu ve her anlamda zirveye çıkacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla bağlandığı açılış törenindeki konuşmasının ardından Ağrı-Hamur ve Tutak-Patnos arasındaki 70 kilometrelik yolun açılışını yaptı.