Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman’daki Hasankeyf-Gercüş Tüneli için bugün yapılan açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel krizin etkileri sebebiyle canı yanan vatandaşlarımıza çok daha büyük kazanımlar sağlayacak projeler var. Somut neticelerini yılbaşından itibaren daha iyi görmeye başlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman’daki Hasankeyf-Gercüş Tüneli için bugün yapılan açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel krizin etkileri sebebiyle canı yanan vatandaşlarımıza çok daha büyük kazanımlar sağlayacak projeler var. Somut neticelerini yılbaşından itibaren daha iyi görmeye başlayacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batman Valisi Ekrem Canalp’tan brifing aldıktan sonra protokolle Hasankeyf Tüneli açılış programına katıldı.

Batman’da yapımı tamamlanan Hasankeyf Tüneli ile bağlantı yollarının açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı bağlantıyla gerçekleştirildi. Hasankeyf - Gercüş arasındaki bağlantıyı sağlayacak Hasankeyf Tüneli ile bağlantı yolları hizmete açıldı. Çift tüpten oluşan 638 metre uzunluğundaki Hasankeyf Tüneli bağlantı yollarıyla birlikte 2 kilometreye ulaşıyor. Tünel ve bağlantı yollarıyla hem yakıttan hem de zamandan tasarruf edilecek, bölge ulaşımının konforu ve kalitesi artacak.

Canlı bağlantı ile tünelin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman’ın ilçeleri ve bölgedeki diğer yerleşim yerleri arasında hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlanmış olacağını ifade etti. Emeği geçen herkesi tebrik ettiğini söyleyen Erdoğan, "Dünyanın gündeminde kriz varken, dalgalanmalarla kökünden sarsıldığı bir dönemde geleceğimize güvenle bakabiliyoruz, biz büyümeyi konuşuyoruz. Sinsi kampanyalara rağmen barajımızı tamamlayarak ülkemizin hizmetine sunduk. Yerleşim yerlerimizi yeniden inşa ettik. Planlanan 39,4 kilometrenin yaklaşık 30 kilometresiyle bugün açılışını yaptığımız tünel ve bağlantı yolları tamamlanmıştır" dedi.

"Tüm ilçeleriyle Batman’ı ülkemizin önde gelen ihracat şehirlerinden biri haline getireceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize asırlık eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Medeniyetin, tarihin, kültürün şehri Batman’ın sanayisi, tarımıyla önündeki fırsatı kullanacağından şüphe duymuyorum. Ülkemizin tamamını kalkındırarak Türkiye’nin dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasında yer alması için çalışıyoruz. Türkiye’nin eksiklerini 20 yılda ikmal ederken çok daha büyük hedeflerin altyapısını kuruyorduk. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını kapatıp yeni yüzyılını açmaya hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Batman çok bedel ödedi"

"Güzel metro ile tünelle ve önündeki viyadükle bu güzel şehirlere bağlantıları kuruyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Gerek Bakanıma gerekse çalışma arkadaşlarına yemyeşil bir hazırlığı yapmış olmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Geçmişte bu kutlu yürüyüşün önü pek çok yöntemle kesilmek istenmişti. Batman çok bedel ödedi, Mardin çok bedel ödedi ve bu bedelleri artık ödemekten, terörle verdiğimiz mücadele ile bitirdik."

"Küresel krizin etkileri sebebiyle canı yanan vatandaşlarımıza çok daha büyük kazanımlar sağlayacak projeler var"

"Elbette son 20 yılda ülkemizi demokrasi rayından çıkarıp yeniden eski günlerine döndürmek için pek çok deneme yapıldı" hatırlamasında bulunan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak bu alçak gayretlerin hepsini boşa çıkardık. Dalgalanmalarla kökünden sarsıldığı bir dönemde geleceğimize güvenle bakabiliyoruz, biz büyümeyi konuşuyoruz. Dünyanın gündeminde kriz varken biz gözümüzü büyümeye dikiyoruz. Biz, dostlarımızla giderek genişleyen bir kardeşlik çemberi kuruyoruz. Ülkemizi hak ettiği yere sizlerle beraber taşıyacağız. Küresel krizin etkileri sebebiyle canı yanan vatandaşlarımıza çok daha büyük kazanımlar sağlayacak projeler var. Somut neticelerini yılbaşından itibaren daha iyi görmeye başlayacağız. Geriye doğru bakıp nereden nereye geldiğimizi daha iyi göreceğiz. Atalarımızın sabırla koruk helva olur sözüne uygun şekilde umutla işimize bakacak, vizyonlarımızın altını dolduracağız. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız Hasankeyf Tüneli ve bağlantı yollarının hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla."

Bakan Karaismailoğlu: "Batman, Mardin ve sınır kapılarına yüksek standartlı, hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlanacaktır"

Bakan Karaismailoğlu ise "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu rehber edinerek, yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak adımları, ülkenin 81 ilinde atmaya devam ettiklerini belirtti. Karaismailoğlu, "Ülkemizin enerji ve sulama ihtiyacına önemli katkı sağlayacak Ilısu Barajı’nda su tutma faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte, yeni yerine taşınan Hasankeyf’e erişimi sağlayan 39,4 kilometrelik yeni yol güzergâhını adım adım tamamlıyoruz. Söz konusu yolun 29,8 kilometrelik bölümünü bölünmüş yol olarak milletimizin hizmetine sunmuş, güzergâh üzerindeki Hasankeyf-1 ve Hasankeyf-2 köprülerinin açılışını yapmıştık. Bugün de Batman - Hasankeyf güzergâhında Hasankeyf Tüneli ve bağlantı yollarını milletimize kazandırıyoruz. Yeni yatırımla, Hasankeyf ile Gercüş ilçeleri arasında yer alan Üçyol Boğazı güvenli bir geçişe kavuştu. Açılan Hasankeyf Tünelinin söz konusu güzergâhın tamamının hizmete girmesiyle Batman, Mardin ve sınır kapılarına yüksek standartlı, hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlanacaktır. 638 metrelik çift tüplü Hasankeyf Tünelimiz; bağlantı yolları ile birlikte 2 kilometre uzunluğundadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 20 yılda ülkede 100 yıla sığdırılabilecek işlerin başarıldığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğumuzu, 28 bin 793 kilometreye çıkardık. 3 bin 688 kilometre bölünmüş yol inşaatımızda da yapım çalışmaları devam etmektedir. Yalçın dağları tünellerle, derin vadileri viyadüklerle aştık. 50 kilometrelik tünel uzunluğunu, 13 kattan fazla artırarak, 663 kilometreye çıkardık. Şu anda 456 kilometre tünel inşaatında da yapım çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bakanlık olarak, Türkiye genelinde 5 bine yakın şantiyemiz, 700 bine yakın çalışma arkadaşımızla, nice başarılar için durmak yok, yola devam ilkesi ile faaliyetlerimize devam ediyoruz. 2053 Ulaştırma ve lojistik ana planı doğrultusunda 81 ilde yatırımlara ilk günkü motivasyonla, planlı bir şekilde devam ettik. Bu vizyonun bir parçası olan Hasankeyf Tüneli’mizin, inşa çalışmalarını başarıyla tamamlayan, işçisinden mühendisine tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Türkiye’nin geleceğine ışık tutacak her projede yanımızda olduğunuz ve desteklediğiniz için şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Tünel açılış etkinliğine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanı sıra, Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Müdürü Savaş Bayındır ve yüklenici firma yetkilileri katıldı.