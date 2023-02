Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şu an itibariyle ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133” dedi. Erdoğan depremzede ailelere ilk etapta 10’ar bin TL yardım yapılacağını da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şu an itibariyle ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133” dedi. Erdoğan depremzede ailelere ilk etapta 10’ar bin TL yardım yapılacağını da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan incelemelerde bulunmak üzere deprem bölgesine geldi. Erdoğan’ı taşıyan uçak Kahramanmaraş’a indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Kahramanmaraş Stadyumu içinde kurulan çadırkenti ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Erdoğan, çadırkenti gezerek depremzedelerle görüştü.

“Vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133”

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Büyük bir felaketle baş başayız. Pazartesi 4.17’de gerçekleşen deprem felaketi, malum 10 vilayetimizi vurdu. Bu 10 vilayetimizin merkezi de burası Kahramanmaraş. Kahramanmaraş’ta bu deprem ilk adımını burada yaşadık. Şu an itibariyle ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımın bugüne kadar bu tür felaketlerde gösterdiği sabrı, bu felakette de aynı sabrı şu ana kadar benim vatandaşım gösterdi. Bundan sonra da yine gösterecektir. Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Devlet tüm imkanları ile başta AFAD olmak üzere, AFAD koordinesinde bu çalışmalarını belediyelerle birlikte yürütmektedir. Tüm illerimizde bakan arkadaşlarım ile birlikte bu operasyonların koordinasyonunu yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımızın asla sokakta kalmasına müsaade edemeyiz”

Devletin bütün kurumları ile iş başında olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İlk gün tabii ki bazı sıkıntılar yaşandı ama ondan sonra ikinci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi. Bundan sonraki durum zaten enkazlardaki çalışmalarımız devam ediyor, bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yürütmeye başlayacak. Hedefimiz 1 yıl içerisinde aynen diğer felaketleri yaşadığımız illerde nasıl hemen toplu konut idaresi olarak bu operasyonları gerçekleştirdiysek aynı şeklide Kahramanmaraş ve diğer 9 ilimizde bunu gerçekleştireceğiz. Zira biz vatandaşlarımızın asla sokakta kalmasına müsaade edemeyiz” şeklinde konuştu.

"Depremzedelere 10 bin lira ulaştıracağız"

Depremzedelere yapılacak yardımlar konusunda da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu anda Antalya, Alanya, Mersin illerimizde otellerle görüşmelerimizi yaptık. Bu görüşmelerle buralardaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan vatandaşlarımız olursa, biz vatandaşlarımızı bu illerdeki otellere yerleştirmeye hazırız. Kendileri ile görüşmelerimizi yaptık. Çok ciddi sayıda bir oda kapasitesine ulaştık. Vatandaşlarım olur ya bu çadırlardan memnun olmayabilirler ama Antalya, Alanya, Mersin buralardaki otellere yerleşmeye ’evet’ derlerse kendilerini oralara yerleştirmek suretiyle tüm imkanlarımızı orada da seferber edeceğiz. Yeme, içme her şey o otellerle karşılanacak. Bu konuda her ildeki koordinasyon merkezlerimiz seferber olmuş durumdu. Çünkü bizim de deprem bölgelerindeki çalışmalarımız çok daha hızlanacak, rahat hale gelecek. Şu ana kadar yaşadıklarımızı yaşamayacağız. Bazı yerlerde ilk etapta yollarda, havaalanlarında sıkıntılarımız oldu. Bugün daha rahtız, yarın daha rahat olacağız. Akaryakıtta bazı ufak tefek sıkıntılar yok değil var onları da aşıyoruz. Gerek Milangaz, gerek Aygaz, buralarda da sanayi tipi tüplerimiz, büyük tüplerimiz, piknik tüplerimiz illere gelmeye başladı. Bu tüpleri de illerdeki koordinatörlerimiz dağıtımını yapmak suretiyle çadırlardaki ısınma sıkıntısın da gidermiş olacaklar. AFAD merkezinde yapılacak açıklamalar dışında provokatörlere fırsat vermemenizi özellikle istiyorum. Basın mensubu arkadaşımızdan bu provokasyonlara fırsat verenlere onların fırsat vermemesini istiyorum. Bugün birlik olma zamanıdır, dayanışma zamanıdır. Bizler bütün imkanlarımızı seferber etmiş vaziyetteyiz. İnşallah hasar tespitleri ile birlikte ailelere belli desteğimizi vereceğiz. Şu an itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleri ile her ailemize inşallah onları bu süreçte rahatlatacak bir rakamı bunu inşallah 10 bin olarak planladık. 10 biner lira inşallah bu alilere bizler şu anda hükümet olarak ulaştıracağız. Bu geçiş döneminde sıkıntılarını gidermek istiyoruz."