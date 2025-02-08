Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hakaretten gözaltına alınan astrolog Hilal Saraç, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "X platformunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli‘ye alenen hakaret eden Hilal Saraç hakkında re’sen soruşturma başlatılmış olup, adı geçen kişi gözaltına alınıp ifadesinin alınmasına müteakiben sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.