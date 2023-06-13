Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın Hava Komuta Merkezi’nin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın Hava Komuta Merkezi’nin açılışını yaptı. Açılışın ardından Erdoğan ve Aliyev, merkezde incelemelerde bulundu.

Açılışın ardından Erdoğan ve Aliyev, merkez hakkında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’dan bilgi aldı.