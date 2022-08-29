Büyük Taarruz’un 100. yılı kutlamaları ve toplu açılış töreni için Afyonkarahisar’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı’nı makamında ziyaret etti.

Büyük Taarruz’un 100. yılı kutlamaları ve toplu açılış töreni için Afyonkarahisar’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı’nı makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zaferi’nin 100. yılı kutlamaları ve toplu açılış töreni için Afyonkarahisar’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Meydanı’nda Afyonkarahisarlılara hitap etti. Erdoğan buradaki konuşmasının ardından Vali Yiğitbaşı’nı makamında ziyaret etti. Yiğitbaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şehrin genel durumu ve talepler hakkında bilgiler verdi.