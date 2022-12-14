Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Türkmenistan’ın Avaza bölgesinde temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avaza’da Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

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