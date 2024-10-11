Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin dördüncü toplantısına katıldı.

Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Dördüncü Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in eş başkanlığında Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleştirildi. Sırbistan Sarayı’nda düzenlenen toplantıda Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gümrük ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldı. Toplantıda Sırbistan heyetinde ise Başbakan Milos Vucevic ve Dışişleri Bakanı Marko Djuric dahil olmak üzere Sırbistan kabinesi üyeleri yer aldı.

Toplantının ardından Türkiye ile Sırbistan arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi, 2017 yılında kurulmuş ve son toplantısı 18 Ocak 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmişti.