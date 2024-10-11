Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye-Sırbistan İş Forumu’nun ülkelerimiz ve iş insanlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bölgede istikrar ve refahın hüküm sürmesi için Sırbistan’la birlikte çalışıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu sonrasında sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye-Sırbistan İş Forumu’nun ülkelerimiz ve iş insanlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bölgede istikrar ve refahın hüküm sürmesi için Sırbistan’la birlikte çalışıyor, bunu yaparken de güçlü ekonomiler inşa ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugünkü ziyaretimizle Türkiye ile Sırbistan arasındaki iş birliğinin pekiştirilmesi için sağlam bir iradenin bulunduğunu bir kez daha görmüş olduk. Ortak çalışmalardan aldığımız güzel sonuçların ve örneklerin sayısını artırmaya devam etmeliyiz. Türk şirketlerinin Sırbistan’da istihdam oluşturan yatırımları da her geçen gün artıyor. Firmalarımız Sırbistan’da ayrıca yaklaşık 9 bin 600 kişiye istihdam sağlıyor. 842 firmamız Sırbistan’daki faaliyetlerini sürdürürken fabrikalarımızın sayısı 20’nin üzerinde. Sırbistan’dan ülkemize yatırım yapacak müteşebbislere de kapımız sonuna kadar açıktır. Türk firmalarının Sırbistan’da bulduğu samimi ve güvenli ortamı Sırp yatırımcıların da Türkiye’de tecrübe edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. İş forumumuzun ülkelerimizin önünde yeni kapıların açılmasına, ortaklaşa gerçekleştireceğimiz yeni projelere ve yatırımlara vesile olmasını diliyorum” dedi.