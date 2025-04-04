Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Hazreti Ali Camii’nde kıldı. Namazın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, henüz kesinleşmiş bir ABD ziyaret tarihi bulunmadığını belirterek, "Gerek Dışişleri Bakanım, gerek Ticaret Bakanım, onların gerek görüşmeleri, gerekse Amerika ile ilgili seyahat takvimleri söz konusu bu takvimler her an işleyebilir ve arkadaşlarımızın bu arada Amerika’ya gidişleri söz konusu olabilir. Ve bu ziyaretlerde de son günlerde malum gündeme gelen vergi ile ilgili yapılandırmalar meselesi de bu ziyaretlerde gündemin ana başlıklarını teşkil edebilir. Temennimiz odur ki Türkiye’ye karşı düşündükleri olumlu yaklaşımın hayata da geçmesini görmek sağlamak" dedi.

"Türkiye dipdiri ayaktadır, dipdiri gündemi elinde tutmaktadır. Ve Cumhur İttifakı Türkiye’nin şu anda her şeyidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele konusunda herhangi bir sıkıntı bulunmadığını vurgulayarak, "Şu anda bu terörsüz Türkiye ile ilgili süreç planladığımız şekilde yürümektedir. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Gelişmeler her geçen gün ülkemizin lehine, bölgemizin lehine ve daha sağlıklı bir yapı, yani şu son CHP’nin teröre yönelik attığı adımlar sizleri aldatmasın. Böyle bir şey Türkiye’de zaten söz konusu değil. Biliyorsunuz biz bunları Gezi’de de gördük. Sonra neticesi ne oldu? Bunları da hep beraber yaşadık. Şu anda bu son gelişmelerde de CHP’nin teröre yönelik attığı bu adımlar da tutmadı ve tutmayacak. Çünkü Türkiye dipdiri ayaktadır. Dipdiri gündemi elinde tutmaktadır. Ve Cumhur İttifakı Türkiye’nin şu anda her şeyidir. Ve terörsüz bir Türkiye’yi Cumhur İttifakı zaten en güzel şekilde kurmakta ve yürütmektedir. Kimse buradan kendine olumsuz bir pay çıkartmasın. Bunların hiçbiri tutmaz, tutmayacaktır. Ve her geçen gün daha iyiye giden bir Türkiye var. Her şeyin ekonomide, siyasette, kültürel bağda, uluslararası ilişkilerde bambaşka gelişen bir Türkiye var. Ve bu Türkiye bundan sonraki süreci çok daha farklı bir şekilde inşa edecektir. İhya edecektir" şeklinde konuştu.

"Bu ülkenin aleyhine kampanya sürdürenler, ekonomide bu milletin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor"

2 Nisan’da muhalefetin yaptığı boykot çağrısının beklenen etkiyi oluşturmadığını söyleyen Erdoğan, Onlar 2 Nisan’ı bu noktada tarih olarak ilan ettiler. Ama 2 Nisan’da gördüğünüz gibi alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı. Tam aksi, alışveriş merkezleri çok daha hareketli bir süreç geçirdi. Bu ülkenin aleyhine kampanya sürdürenler, ekonomide bu milletin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor. Hatta dün bir yere, misafirliğe gittim. Çok enteresan. Dedi ki, ‘bütün şu anda fabrikamın araç gereçlerini hepsini seferber ettim. Gideceksiniz, çeyrek deponuz da varsa bugün bu alışverişi yapın ve bütün araçların, gereçlerin hepsinin depolarını fulleyin. 3’ünden itibaren bu şekilde mesaiye geldim.’ Bu bir şeyi gösteriyor. Bu nedir? Milli yerli bir duruşun ne olduğunu göstermektir. Ben milletimin bu şekilde duran her ferdine, şahsım adına, milletim adına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Allah Devlet Bahçeli dostumuza sağlık, sıhhat, afiyet versin. Şu anda da nasıl sağlığınız diye sorduğumda, aldığım cevap gayet iyi"

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesine değinerek, "İşte gördüğünüz gibi şu anda rahmetli Türkeş’e karşı sürekli vecibesini yerine getiren Devlet Bey yine aynı şekilde vecibesini yerine getirdi. Az önce ben de kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptım. Aynı şekilde ben de rahmetli Türkeş’e duamızı yaptığımızı kendilerine söyledim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Bizler her zaman bu ülkeye, bu millete her türlü faydası olan, hizmeti olan büyüklerimizin yanında olduk. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Ve Allah Devlet Bahçeli dostumuza sağlık, sıhhat, afiyet versin. Şu anda da nasıl sağlığınız diye sorduğumda aldığım cevap; gayet iyi. ‘İşte bugün vecibemizi de yerine getirdik’ dediler. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin. Çünkü yapacağımız daha çok şey var" dedi.