Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’da Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi’ne katılmak üzere Ak Orda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’ın başkenti Astana’ya düzenlediği resmi ziyaretin ikinci gününde “Türk Devri” teması altında düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi’ne katılmak üzere Ak Orda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geldi. Sarayda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından karşılanan Erdoğan, zirve öncesi liderlerle aile fotoğrafı çekimine katıldı. Erdoğan, sonrasında Türk devletleri liderleriyle zirvenin gerçekleştirileceği salona geçti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve çerçevesinde liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.