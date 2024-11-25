Kabine toplantısı ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, UCM'nin tutuklama kararı ile ilgili değerlendirmesinde Netanyahu ve katliam şebekesi için çemberin giderek daraldığını söyledi. Türkiye'nin hemen yanı başında kanlı ve tehlikeli savaşın tam 14 aydır devam ettiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Soykırım duruncaya, Gazze ve Filistin tamamen özgürleşinceye kadar tüm gücümüzle, tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanında olacağız" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Yaklaşık 2,5 saat süren toplantı ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaptı.

"KAZANAN FİLİSTİN DAVASI OLACAKTIR"

Birilerinin ısrarla görmezden geldiği, Türkiye'nin hemen yanı başında son derece kanlı ve tehlikeli bir savaşın tam 14 aydır devam ettiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye; Filistin, Gazze ve Lübnan için görünenden, konuşulandan, basına yansıyandan çok daha fazlasını yapmaktadır. Soykırım duruncaya, Gazze ve Filistin tamamen özgürleşinceye kadar tüm gücümüzle, tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanında olacağız. İnşallah, Filistin halkı bu zor günlerin sonunda felaha, barışa, huzura kavuşacak, zalimler kaybedecek, kazanan Filistin davası olacaktır" diye konuştu.

Erdoğan, UCM'nin tutuklama kararını değerlendirerek, "Netanyahu ve katliam şebekesi için çember giderek daralmaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Millete Sesleniş' konuşmasında öne çıkan diğer satırbaşları ise şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarından...▪️Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi; eğitim, sağlık, gıda, ticaret gibi alanlar başta olmak üzere tüm hizmetlerin vatandaşların hak ve… pic.twitter.com/L2n0RjrAnI— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 25, 2024

▪️Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi; eğitim, sağlık, gıda, ticaret gibi alanlar başta olmak üzere tüm hizmetlerin vatandaşların hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde icra edilmesi, önceliğimiz olmaya devam ediyor.

▪️Vatandaşlarımıza hizmet veren her kurumun denetim ve teftişi konusunda bugüne kadar gösterdiğimiz hassasiyet kamuoyumuzun malumudur.

▪️Ancak son günlerde kamuoyuna yansıyan birtakım hadiselerde denetim ve yaptırım zafiyeti olduğuna dair bir intiba oluştu. Bu algının önüne geçmekte kararlıyız.

▪️Kim olursa olsun hiç kimse hukuktan, nizamdan, kanunun kendisine yüklediği mesuliyetleri yerine getirmekten azade değildir.

▪️Devlet kadroları içinde farklı vasıflarda çalışan herkesin görevi, halkımıza en iyi şekilde hizmettir.

▪️Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 85 milyonunun tamamının hizmetindedir, bütün vatandaşlarının emrindedir. Millete hizmetten kaçmanın, halkın verdiği imkanları suistimal etmenin hiçbir mazereti olamaz.

▪️Hele hele bulunduğu konumu menfaat sağlama vasıtası olarak görenlere asla müsamahayla yaklaşamayız. Bir süredir milletimizden çokça şikâyet aldığımız yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımıyla ilgili cezaları artırıyoruz.

▪️Ruhsatsız ateşli silahlar konusunda da kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Her iki hususta da bundan sonra kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.

▪️Kamu kurum ve kuruluşlarının inceleme ve denetleme faaliyetlerinin daha etkin ve düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla bir adım daha atıyoruz.

▪️Denetim konusunu düzenleyen bir genelgeyi inşallah bugün yürürlüğe koyuyoruz.

▪️Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulumuz, teftiş, rehberlik ve denetim faaliyetlerini budan sonra çok daha sıkı takip edecek.

▪️Hatası, kusuru, ihmali, yanlışı olan kim varsa, bunun gereğinin yapılmasını temin edecek. Aldığımız kararların ve yaptığımız istişarelerin hayırlı olmasını diliyorum.