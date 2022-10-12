Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev, görüşmeler sonrası masa tenisi de oynadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan temaslarına devam ediyor. Erdoğan, bugünkü temaslarının ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile resmi akşam yemeğinde bir araya geldi. Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki yemek basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile masa tenisi oynadı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.