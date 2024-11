Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Evlatlarımıza içeride ve dışarıda terörün sıfırlandığı bir ülke teslim etmekte kararlıyız. Türkiye’nin gelecek vizyonuna ayak bağı terör prangasını parçalayıp atmak istiyoruz. Bölgemizdeki kritik gelişmeler, iç siyasetimiz bunun için elverişlidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş‘ta deprem konutları kura ve anahtar teslim töreninin ardından AK Parti 8. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Burada konuşan Erdoğan, Kahramanmaraş’ın herkesin gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu belirterek, “Kahramanmaraş, her ferdiyle, her karış toprağıyla gönlümüzde ayrı bir yere sahiptir. Elbette Sütçü İmam’ın, Afşin Bey başta olmak üzere şairlerin bu güzel şehri ayrıcalıklı kıldığını biliyoruz. Kahramanmaraş’ın kahramanlığı sadece adında değil, DNA’sındadır. Kahramanmaraş’ın kahramanlığı tabiatına yakışır şekilde acıların üstesinden gelme kabiliyetindedir. Bu kahraman şehir, bu yiğit şehir, istiklal mücadelesinin öncüsü bu şehir, maalesef 6 Şubat depremlerinde sarsıldı, yıkıldı. Nice evladını kara toprağın bağrına verdi. Rabbim hepinize sabır versin. Kahramanmaraş’ı yarı yolda bırakmadık, bırakmıyoruz. Acıların paylaştıkça azalacağı inancıyla yüreklerimizi birleştiriyor, kalplerimizi birbirine kenetliyoruz. Rabbim, ülkemizi, şehirlerimizi her türlü afet, felaketten muhafaza buyursun. Rabbim, salonlara sığmayan şu muhabbetimizi daim eylesin. Büyük acılar, büyük sonuçlarla milletlerin kader çizgilerindeki kritik yol ayrımlarını ifade eder. Kara günleri geride bıraktık. Kahramanmaraş’ı küllerinden doğarcasına yeniden inşa ediyoruz. 155 bininci konutumuzun kurasını çekerek anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettik. İçerisinde 17 bin 500 kişilik stadyumun olacağı büyük bir spor kompleksinin yapımına başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İllerimiz yeni siluetlerine kavuşuyor”

Depremden etkilenen şehirlerin yeni siluetlerini kazanmaya başladığını anlatan Erdoğan, “Biz, başarıları büyüdükçe tevazuları da büyüyen bir kadroyuz. Böbürlenmekten daima Allah’a sığındık. Ülkenin tüm hayati meseleleri gibi deprem yaralarını saracak inanca ve dirayete bizim sahip olduğumuzdur. Depremin üzerinden 21 ay geçmesine rağmen şehirlerimizin çoğunun yeni siluetleri şekillenmeye başladı” diye konuştu.

“İş çamur atmaya, milletin moralini bozmaya gelince maşallah hep en ön saftalar”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘Deprem konutları 10 yılda bitmez’ sözlerini hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

“Hatırlarsanız birileri milletimizi umutsuzluk batağına itmek için kalplerindeki öfkeyi depremzedelerimize hakaretle dışa vurmuşlardı. Yaraları daha da kanatmak için şehirlerimizin inşasının mümkün olmadığını körüklemişlerdi. Peki sonra ne oldu? Bize ‘Enkazın altında kalacak’ diyen zatın kendisi önce seçim, sonra da kurultay sandığının altında kalarak bay bay oldu. Şimdi ne yüzüne bakan ne de kapısını çalan vardır. Ne de mikrofon uzatan var. Prim kazanmak, gündeme gelmek için şu anda sürekli bize sataşıyor. Eski genel başkanın kötü mirasını yeni genel başkan da sürdürüyor. Yapıcı muhalefet diye bir kavram lügatlerinde yok. Ya yapılan işe takoz oluyorlar ya da milletin umutlarını kırmak için akla ziyan yollar deniyorlar. Konuttan hastaneye, okuldan parka kadar gözlerinin önünde yükselen yeni yerleşimleri inkar eden bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ortada parmakla gösterebilecekleri hiçbir eserleri yok. İş çamur atmaya, milletin moralini bozmaya gelince maşallah hep en ön saftalar. Ne demişler vermeyince mabut, neylesin Sultan Mahmut. Kahramanmaraş’ı yeniden ayağa kaldırmak için sivil toplum örgütlerimize, firmalarımıza, herkese teşekkür ediyoruz. Bu zorlu süreçte fedakarca çalışan, yaraları kapatmak için çalışan teşkilatımızın her bir mensubuna şükranlarımı sunuyorum.”

“Partimizde kadrolar değişir, hizmet sevdamız değişmez”

AK Parti’nin Türkiye için çok önemli bir parti olduğunu ifade eden Erdoğan, "Kadrolar değişir, sevdamız değişmez" diyerek, “AK Parti, milletin kurduğu, milletin istikamet verdiği, milletin iktidara getirdiği, maruz kaldığı her badirede milletin dağ gibi arkasında durduğu, milletin demokrasi, hak, özgürlük, eser ve hizmet siyasetine meftun olduğu, yalpaladığında da tabiri caizse milletin ’ayar verdiği’ bir partidir. Açık yüreklilikle söylemek gerekirse yerel seçimlerin sonuçlarını işte böyle bir ’ayar verme’ olarak görüyoruz. Millet, sandık yoluyla mesajlarını çok net biçimde bizlere iletmiştir. Biz de sandıktan çıkan mesajları öpüp başımızın üstüne koyduk. Eksiklerimizi tamamlayacak, hatalarımızı düzeltecek, vizyonumuzu güçlendirecek çalışmaların hazırlıklarını yapıyoruz. Partimizde kadrolar değişir, aşkımız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, millete hizmet sevdamız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, devletimize, vatanımıza, bayrağımıza olan bağlılığımız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, Türkiye’yi birlik içinde, dirlik içinde tarihinde hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde geleceğe taşıma hedefimiz değişmez. Partimizde kadrolar değişir, Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme azim ve irademiz asla değişmez. Hep söylediğimiz gibi biz bu millete efendilik taslamaya gelmedik. Biz bu millete hizmetkarlık yapmaya talibiz. Rabbim ömür verdikçe millete hizmet yolundan ayrılmayacağız” diye konuştu.

“Bizim hayatımız, halka rağmen halkçılık yapan jakobenlere hadlerini bildirmekle geçti”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’yi tıpkı son 22 yılda olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de umudun ve icraatın partisi haline dönüştüreceklerini vurgulayarak, “Her kim, bu millete tepeden bakıyorsa, inancıyla, örtüsüyle, adetiyle, kıyafetiyle, konuşmasıyla insanlarımızı küçümsüyorsa, bizden değildir. Her kim, bu milleti kökeni üzerinden, hayat tarzı üzerinden bölüyorsa, insanlarımızı kutuplaştırıyorsa, aynı şekilde bizden değildir. Şunu tüm teşkilatımızın bilmesini istiyorum: Bizim hayatımız, köksüz taklitçilerle, devleti ve milleti kene gibi sömüren asalaklarla mücadeleyle geçti. Bizim hayatımız, kendini milletten ve milli iradeden üstün gören kibir kulelerini yere sermekle geçti. Bizim hayatımız, halka rağmen halkçılık yapan jakobenlere hadlerini bildirmekle geçti. Son nefesimize kadar da bu duruşumuzu bozmayacağız. Siyaset, bir gönüllere girme seferberliğidir. Siyasette başarının yolu, insan kaybetmekten değil, insan kazanmaktan geçer. Ayrışarak değil, birleşerek büyüyeceğiz. Öteleyerek değil, saflarımıza katarak güçleneceğiz. Kaybedecek tek bir insanımız, tek bir vatandaşımız, tek bir arkadaşımız yoktur” dedi.

“Terörün olmadığı bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz”

Bölgedeki savaşı Türkiye’ye de getirmek için her yolun denendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Kuzeyi ve güneyiyle bölgemizde yanan ateşi ülkemize sıçratmak için her yolun denendiğini de biliyorsunuz. Türkiye geçmişte soğuk savaş politikalarının uzantısı, laboratuvarı olarak görüldü. Ülkemizde farklı zamanlarda çok sayıda toplumsal ve siyasal mühendislik projesi denendi. Artık herkes biliyor ki Türkiye birilerinin deneme tahtası, gerginlik hattı, istikrarsızlık üretme alanı değildir. Türkiye artık, ’hadi çocuklar günü geldi’ deyince harekete geçirilen kuklalarla darbe yapılacak, siyaseti, ekonomisi dizayn edilecek bir ülke değildir. Türk, Kürt, Zaza, Arap, Sünni, Alevi fark etmeksizin 85 milyon hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, bu ülkenin eşit vatandaşlarıyız. Vatanımız, toprağımız bir, bayrağımız, marşımız bir, devletimiz bir, mazimiz bir, istikbalimiz bir, kaderimiz bir. Biz birlikte Türkiye’yiz. Yarınlara da inşallah birlikte yürüyeceğiz. Terörün olmadığı bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz.”

“Evlatlarımıza terörün sıfırlandığı bir ülke teslim etmekte kararlayız”

Türkiye Yüzyılı’nın aynı zamanda "kardeşliğin yüzyılı" olacağına vurgu yapan Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı aynı zamanda "kardeşliğin yüzyılı" olacak. Türkiye Yüzyılı; huzurun, güvenliğin, özgürlüğün de yüzyılı olacak. Cumhur İttifakı olarak, terör sorununu kaynağında çözme irademiz, hiç olmadığı kadar güçlüdür. Bu hedefe ulaşmak için cesur, kararlı, yeni ve çok iyi planlanmış adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz. Evlatlarımıza içeride ve dışarıda terörün sıfırlandığı bir ülke teslim etmekte kararlayız. Türkiye’nin gelecek vizyonuna ayak bağı terör prangasını parçalayıp atmak istiyoruz. Bölgemizdeki kritik gelişmeler, iç siyasetimiz bunun için elverişlidir” diye konuştu.

Erdoğan, Kahramanmaraş’ta yapılan ve yapılacak yatırımlardan bahsetti. Konuşmaların ardından Erdoğan’a hediye takdim edildi.