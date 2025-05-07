Sakarya’nın Geyve ilçesinde hayata geçirilen Rüzgar Enerji Santrali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katıldığı "2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni" sonrasında açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni" çerçevesinde Sakarya, Bursa, Çanakkale, Kütahya ve Şanlıurfa’da hayata geçirilen enerji santrallerinin açılışını Ankara’dan katıldığı video konferans aracılığıyla yaptı. Bu çerçevede Sakarya’nın Geyve ilçesinde hayata geçirilen Rüzgar Enerji Santrali’nin rüzgar türbinleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı sonrasında dönmeye başladı. Santralde gerçekleşen törene ise, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile santral yetkilileri katıldı.