Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Sri Lanka Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Dissanayake’nin eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev’i kabul etti

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