Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Rencelj’inin eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Büyükelçisi Rencelj’in eşiyle bir süre sohbet ederek, 4 çocuğuyla da yakından ilgilendi. Erdoğan, çocuklara olan sevgisini ellerini öperek gösterdi.