Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu’nun resmi açılışında yaptığı konuşmada 163 kilometrelik Aydın-Denizli Otoyolu ile seyahat süresi 55 dakikaya ineceğini, yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edileceğini söyledi. Ulaştırma yatırımlarını eleştirenlere de göndermede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizinle bizim aramızda niyet farkı, anlayış farkı var" dedi.AYDIN (İGFA) - Aydın-Denizli Otoyolu’nun resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış dolayısıyla yaptığı konuşmada, 65 kilometreden devralınan bölünmüş yol uzuluğunu 513 km'ye ulaştırdıklarını kaydetti.

Aydın-Denizli Otoyolu Açılışı https://t.co/XHRaMdaASJ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 10, 2025

"Bugün Aydın-Denizli Otoyolu'nun resmî açılışını yapıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece Denizli'den Aydın ve İzmir'e kesintisiz otoyol ağıyla hızlı ve konforlu ulaşım imkânı sunuyoruz. Aydın-Denizli arasında 1,5 ile 2 saat süren yolculuk bu vesileyle 55 dk'ye inmiş oluyor. İzmir üzerinden İstanbul-İzmir Otoyolu ile Marmara Bölgesi ve Avrupa sınırına kadar direkt otoyol bağlantısını sağladık" diye konuştu.

"YOL OLMADAN BUNLARIN HİÇBİRİ OLMAZ"

Her vesileyle bir gerçeği ısrarla hatırlattığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yol medeniyettir. Yol demek ulaşım demektir." Sanayi, üretim, turizm, kültür, emniyet, kalkınma demektir. Yol demek, bölgesel ve küresel ekonomiyle entegrasyon demektir. Yol olmadan bunların hiçbiri olmaz. Aynı durum Aydın-Denizli otoyolu içinde geçerlidir." dedi.

Ulaştırma yatırımlarını eleştirenlere de göndermede bulunan Erdoğan, "Sizinle bizim aramızda sadece vizyon ve ufuk farkı yok. Sizinle bizim aramızda niyet farkı, anlayış farkı, zihniyet farkı var. Biz kule deyince para kulesi, belediye deyince yeme aklına gelen bir kadro değiliz. Hiçbir zaman da olmadık. Biz 22 yıldır Türkiye'yi büyütmek ve kalkındırmak için çalışıyoruz. Siyasette bizim tek bir gayemiz vardır. O da işte bugün burada olduğu gibi ülkemizi ve şehirlerimizi hak ettiği yatırımlarla buluşturmaktır." diye konuştu.