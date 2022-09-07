Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu çerçevesinde geldiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Sancaklı bölgesindeki liderleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu çerçevesinde geldiği Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Sancaklı bölgesindeki liderleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’in ardından Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Sırbistan Boşnak Ulusal Azınlık Konseyi Başkanı Jasmına Curıc, Sirbıstan Sosyal Demokrat Partisi Başkanı Rasım Ljajıc, Sancak Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Sulejman Ugljanın, Tutin Belediye Başkanı Salih Hot ve Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bısevac ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turunun üçüncü durağı olan Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’e doğru yola çıktı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan’da Türk inşaat firmaları ve işçilerinin katkılarıyla inşa edilen Belgrad Kulesi’ni ziyaret ederek işçilerle bir araya gelmişti. Bugün katıldığı Türkiye-Sırbistan İş Forumu’nda yaptığı konuşmada ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sırbistan’ı Balkanlar’da barış ve istikrar için anahtar bir ülke olarak görüyoruz. Bölgede istikrar ve refahın hüküm sürmesi için birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.