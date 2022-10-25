Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde daha önce Turgut Özal’ı, Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayan ev sahibi Suna Kepolu Ataman, ziyarettin hikayesini anlattı.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde daha önce Turgut Özal’ı, Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayan ev sahibi Suna Kepolu Ataman, ziyarettin hikayesini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü Diyarbakır’da toplu açılışa katılarak, istasyon meydanında vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışlardan sonra gençlerle buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sonraki durağı ise sürpriz bir şekilde Silvan ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ziyaret ettiği bir ev oldu. Erdoğan, burada Adalet ve Kalkınma Partisi Kadın Kolları MKYK Üyesi ve Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Suna Kepolu Ataman’ın evine konuk oldu, daha sonra bahçede vatandaşlara kısa bir hitap gerçekleştirmişti.

“Cumhurbaşkanımız Kürt halkına sahip çıktı”

Ziyaretin sürecini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerine anlatan Suna Kepolu Ataman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır’a gelişinin çok güzel olduğu değerlendirmesinde bulundu. Her zaman Diyarbakır’ın Cumhurbaşkanına karşı bir beklentisi olduğunu aktaran Kepolu Ataman, “Diyarbakır ve Kürt halkı, her zaman yine bize, sahip çıkacak kendisidir. O güven, o inanç, hala devam ediyor. Bunu iki yıldır sahadaki siyasetimde görüyorum. Allah, bin kere razı olsun. Cumhurbaşkanımız Kürt halkına sahip çıktı. Çok sayıda reformlar çıkarttı. Artık korkmadan, gururla Kürt’üz diyoruz. Bu, bizler için çok önemlidir. Cumhurbaşkanımızın gelişinde hem bir heyecan vardı, hem de çok güzel geçti. Özelikle Cumhurbaşkanımızın 12 Eylül Darbesinde ve geçmişte çok acılar yaşanılan Diyarbakır Cezaevini Kültür ve Turizm Bakanlığına devir edilmesi ve müze olması biz Kürtlere çok anlam kazandırdı” dedi.

“O ev iki kez Cumhurbaşkanı ağırladı”

“Silvan’a gelişi, 1986’da rahmetli Turgut Özal, bizim evi ziyaret etmişti, şeref vermişti” diyen Kepolu Ataman, “Pazar günü de Cumhurbaşkanımız şeref verdi. O ev iki kez Cumhurbaşkanı ağırladı. Cumhurbaşkanımızla siyasi olarak bir ilişkimiz yok. Ben İl Başkan yardımcısıyım veya kadın kollarında MKYK üyesiyim diye öyle bir ilişkimiz yok. Kendisi de bilir, Allah’ta bilir baba evlat ilişkisi var. Ben baba gözüyle bakıyorum. Cumhurbaşkanımızla konuşurken dedi ki, ‘bir gün bende gelirim, rahmetli Özal gelmişse o eve, o yere bende geleceğim. O koltukta bende oturacağım’ dedi. 2-3 yıl oldu, dün kısmet oldu. Bir kere de hazırlık yapıldı. Programların yoğunluğu nedeniyle iptal oldu. Pazar günü ise ani oldu, ama güzel oldu. Bizim içinde bir şans oldu. Silvan’da yapılacak Organize Sanayi Bölgesini ve Silvan Barajı konuşuldu. Bu çok önemli” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanının kendilerine unutulmayacak bir gün yaşattığını ifade eden Kepolu Ataman, “O an içeresinde babam sanki bizimleydi. Anlatılmaz bir duygudur. Ev içerisindeki sohbet aile sohbetiydi. Siyaset konuşulmadı, sadece kendimiz konuştuk. Yolda eve doğru gelirken hem Silvan Barajını ve OSB’yi konuştuk. Ama içeride tam bir aile ortamıydı” ifadelerini kullandı.