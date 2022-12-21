Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi. Erdoğan, mevkidaşı Sall onuruna öğle yemeği verdi. Yemekte iki liderin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Senegal heyetinden katılımcılar yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile bir araya geldi

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