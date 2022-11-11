Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın Semerkant kentinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9. Zirvesi’nin ardından liderlerle birlikte Registan Meydanı’na geçti. Liderlerle meydanı gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağaç dikme törenine de katıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.