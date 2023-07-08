Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri çok partili demokrasi tarihimizin en önemli seçimlerinden biri olduğunu yineleyerek “Türkiye bu seçimlerde gelecek asrının nasıl olacağına karar vermiştir. Milletimiz iradesine zincir vurulmayacağını bir kez daha göstermiştir. 28 Mayıs’tan bu yana muhalefetin ve masanın haline baktıkça bunu daha iyi anlıyoruz. Kavganın, tartışmanın ardı arkası kesilmiyor. Her gün bir gerilim fitili ateşleniyor. Daha bir ay öncesine kadar ülkeyi beraber yönetmekten bahsedenler bugün birbirlerine demedikleri bırakmıyor” dedi.

İlk seçimlerin üzerinden tam 8 hafta geçtiğini kaydeden Erdoğan “7’li koalisyon masasından bir kişi bile istifa etmedi. ‘Kazanamazsam bırakırım’ diyenlerden hiç biri siyaseti bırakmadı. Bir tanesi bile çıkıp açık yüreklilikte seçmenlerine hesap vermedi. 2 seçimde de başarısız oldular. Yenilgiye uğradılar. Açıkça kaybettiler. Fakat hezimetlerini başarı gibi yenilgilerini zafer gibi pazarlamaktan hala vazgeçmediler” şeklinde konuştu.

14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi birinci ve ikinci tur oylamalarında en yüksek oy oranına ulaştığı illere ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda ilk ziyaretini birinci turda yüzde 78,86 ve ikinci turda yüzde 82,45 oranında oy aldığı Bayburt’a ardından ilk turda yüzde 74,42, ikinci turda yüzde 78,54 oy aldığı Gümüşhane’ye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt ziyareti sonrası helikopterle geldiği Gümüşhane’de belediye meydanında halka seslendi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun eşlik ettiği Erdoğan’a Gümüşhaneliler yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Meydandaki 35 bin kişiye seslenen Erdoğan, 1048’de Malazgirt’ten önce Türk-İslam mührünün vurulduğu Gümüşhane’nin 2023’de Türkiye yüzyılı mührünü aynı sevda ile vuran iller arasında yer alarak tarihin en kritik seçiminde yüzde 78,54 gibi tarihi bir oy oranı ile Cumhur İttifakı’na destek verdiğine vurgu yaparak teşekkür etti.

Erdoğan “Son seçimlere sadece 7’li koalisyon masasını devirmediniz Pensilvanya’dan Kandili’ne tüm destekçilerini siz sandığa gömdünüz. Türkiye üzerine plan yapanların hesap yapanların oyunlarını benim Gümüşhaneli kardeşlerim bozdu. Türkiye dediniz milli güvenlik dediniz milli beka dediniz teröre geçit yok dediniz, terör örgütlerini özellikle yerle yeksan ettiniz terör örgütlerine sırtına dayayanlara unutamayacakları bir ders daha verdiniz. Öyle bir tokat attınız ki hepsinin birden dengesini alt üst ettiniz. O günden beri kendilerini toparlayamadılar. 28 Mayıs’tan bu yana kendilerine gelemediler. Hiç seslerini duydunuz mu ? şuanda hala birbirleri ile dövüşüyorlar. Milletin zekası ile alay edenler yaşadıkları şoku hala atlatamadılar. Siyaset mühendislikleri ile seçim kazanmayı iktidara giden yolu batı başkentlerinde arayanları, terör örgütleri ile işbirliği yapmaktan utanmayanları, yalan ve iftiradan başka ağızlarından söz çıkmayanları sandığa gömdünüz için sizlerle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“Biz iki seçim arasında 15 günde ağız değiştirenlerden değiliz; Biz sözünün eri bir partiyiz”

“Biz meydanlarda verdiği sözü Ankara’ya dönünce unutanlardan değiliz” diyen Erdoğan “Biz seçim döneme atan tutan sonra bir daha ardına bakmayanlardan değiliz. Biz iki seçim arasında 15 günde ağız değiştirenlerden değiliz. Biz sözünün eri bir partiyiz. Biz sözünün takipçisi olan sözünü senet olarak kabul bir ittifakız. 21 yıl iktidarlığımız döneminde hep bunu yaptık. Bu dönemde de Cumhur İttifakı olarak partilerimiz verdikleri sözün arkasında durdular. Yapamayacağımız hiçbir vaadi meydanlarda dilindirmedik. Neyi taahhüt ettiysek Allah’ın izniyle onu da mutlaka yerine getirdik. Gümüşhane bizim hizmet ve eser siyasetimizden en çok istifade eden illerimizden biridir. Gümüşhane’ye son 21 yılda 32 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık” dedi.

“Kazanamazsam bırakırım” diyenlerden hiç biri siyaseti bırakmadı”

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri çok partili demokrasi tarihimizin en önemli seçimlerinden biri olduğunu yineleyen Erdoğan, “Türkiye bu seçimlerde gelecek asrının nasıl olacağına karar vermiştir. Milletimiz iradesine zincir vurulmayacağını bir kez daha göstermiştir. 28 Mayıs’tan bu yana muhalefetin ve masanın haline baktıkça bunu daha iyi anlıyoruz. Kavganın, tartışmanın ardı arkası kesilmiyor. Her gün bir gerilim fitili ateşleniyor. Daha bir ay öncesine kadar ülkeyi beraber yönetmekten bahsedenler bugün birbirlerine demedikleri bırakmıyor. Muhalefeti destekleyen vatandaşlarımız, oy verdikleri siyasetçilerin durumunu gördükçe adeta kahroluyor. İlk seçimlerin üzerinden tam 8 hafta geçti. 7’li koalisyon masasından bir kişi bile istifa etmedi. “Kazanamazsam bırakırım” diyenlerden hiç biri siyaseti bırakmadı. Bir tanesi bile çıkıp açık yüreklilikte seçmenlerine hesap vermedi. 2 seçimde de başarısız oldular. Yenilgiye uğradılar. Açıkça kaybettiler. Fakat hezimetlerini başarı gibi yenilgilerini zafer gibi pazarlamaktan hala vazgeçmediler. Hadi toplam oyları yüzde 1’i daha bulmayan tabela partilerinin sevincini anlıyoruz. Onlar siyasi tarihimizin en büyük tokatçılığına imza atarak CHP’den 39 milletvekili kopardılar” diye konuştu.

“Bak Yunanistan’da Çipras seçimi kaybetti ne yaptı? bıraktı”

“Bay bay Kemal ne diyordu? ‘Ben başarılı bir hesap uzmanıyım’ diyordu” diyen Erdoğan “Nasıl bir hesap uzmanısın ki bütün milletvekillerinden kalktın 39 tanesini yüzde 1 oy toplamına sahip olmayan partilere verdin. Senden hesap uzmanı falan olmaz, geç. Sen bizimle beraber girdiğin bütün seçimleri kaybettin. Hala utanmadan sıkılmadan burada duruyorsun. Bak Yunanistan’da Çipras seçimi kaybetti, ne yaptı? bıraktı. Yunanistan’daki Çipras bu kadar bu konuda hassas. Sende bu yok” dedi.

“CHP seçmenine zorla oy verdirdiği tabela partilerine anlaşılan 10 yeni tabela partisi daha ekleyecek”

Kılçdaroğlu’nun partisinin dolandırılmasına adeta aracılık ettiğini belirten Erdoğan “Partisinin dolandırılmasın aracılık eden hesap uzmanına ne oluyor. 13 yılda aldığı 12. seçim yenilgisini nasıl inkar edebiliyor. Meselenin daha trajikomik yani birkaç hafta 39 milletvekilini diğer partilere altın tepsi ile sunan bu zatın yaşadıklarından hiçbir ders çıkarmadan bugün 16’lı masa kurmaktan bahsediyor. ’Tıpış tıpış’ diyerek CHP seçmenine zorla oy verdirdiği tabela partilerine anlaşılan 10 yeni tabela partisi daha ekleyecek. Zaten CHP Genel Başkanı son seçimlerdeki ittifak politikası ile bu konudaki maharetini açıkça gösterdi. Öyle ki siyasi parti kurmayı kimi uyanıkların gözünde adeta bir yatırım aracı olarak görüyor. 28 Mayıs öncesinde iyi kötü bir partisi olan hemen herkes CHP Genel Başkanından ya Cumhurbaşkanı yardımcılığı ya da bir bakanlık sözü aldı. Şimdi buna yeni sözlerin, yeni taahhütlerin ekleneceği anlaşılıyor. Gazinin hürmetine CHP’ye oy veren vatandaşlarımıza Allah sabır versin” ifadelerini kullandı.

“Bizim gündemimizde depremzedelerimiz var. Deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması var”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol haritalarına CHP’ye göre çizmediklerini de vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz yol haritamızı bunlara göre çizmiyoruz. Adımlarımızı atarken muhalefetinin ne dediğine, nelerle uğraştığına hangi meselelerden boğuştuğuna bakmıyoruz. Biz kendi önceliklerimiz doğrultusunda hareket ediyoruz. Bizim gündemimizde depremzedelerimiz var. Deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması var. Gündemimizde milletimizin sıkıntılarını çözmek, dertlerine derman olmak var. Enflasyonu düşürmek hayat pahalılığı sonlandırmak var. Üretimi, istihdamı, ihracatı daha çok arttırmak var. Gündemimizde Türkiye’yi hayalleri ve hedefleri ile buluşturmak dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek var. Gündemimizde meydanlarımız milletimize verdiğimiz tüm sözleri tutmak var. Dün memur maaşlarından emeklilerimizin maaşlarıyla ile ilgili düzenlemeyi meclisimizin takdirine sunduk. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerimize yüzde 25 oranında zam yapmak suretiyle saçını ülkemize hizmet yolunda ağartmış kardeşlerimizi sevindirdik. Çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumak taahhüdüne bağlılığımızı bir kez daha gösterdim. Emeklilerimiz maaşları ile ilgili attığımız adımın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum.”

Erdoğan, konuşmasının ardından yapımı tamamlanan 1 milyar 100 milyon TL’lik çeşitli alanlardaki yatırımların toplu açılışını gerçekleştirdi.