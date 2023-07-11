Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarına devam ediyor. Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesinin ardından Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

İkili görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 18.00’de ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi bekleniyor.