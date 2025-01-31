Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik sert eleştirilerde bulunarak, "Sayın Özel’i muhatap alsak bize yazık, muhatap almasak bu sefer millete yazık. Ne yazık ki Sayın Özel oturduğu koltuğun hakkını hala veremedi. Bay Kemal’in gösterdiği sarı kart dengesini bozdu. İkinci sarı kartı da görecek" dedi.

AK Parti Antalya 8. Olağan İl Kongresi’ne katılmak için öğle saatlerinde Antalya’ya gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre öncesi çeşitli programlara katıldı. İlk olarak helikopterle İbradı ilçesine geçerek, cuma namazını tarihi Sururi Vezir Paşa Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla sohbet ederek, çocuklara oyuncak dağıttı. Daha sonra İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen’i ziyaret eden Erdoğan’a Sekmen, içerisinde acılı tarhana, kuru fasulye ve pestil bulunan bir sepet hediye etti. İlçeden helikopterle Antalya’ya hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Antalya 8. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Kongreye yoğun katılım olduğu görülürken, partililer Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sloganlarla karşıladı.

"Antalya yıldız gibi parlamaya devam edecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede yaptığı konuşmada Antalya’nın önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Antalya, rüya şehir. Antalya deva şehir, şifa şehir. Dünyanın görmek için yarıştığı tabiatı derde deva olan güzel Antalya’da bizi tekrar bir araya getiren Rabbime hamd ediyorum. AK Parti Antalya İl Kongremizin milletimize hayırlı uğurlu olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Antalya sadece ülkemizin değil, Akdeniz havzası şehirlerinin içinde de inşallah bir yıldız gibi parlamaya devam edecektir."

Son mahalli seçimlerde beklenen sonuçları alamadıklarını belirten Erdoğan, "Siyaset uzun soluklu bir mücadelenin adıdır. Geçen seçim dünde kaldı. Bize düşen bugün için yeni sözler söylemek, gelecekteki zaferlerimiz için şimdiden hazırlanmaktır. Sizlerden bu kongremizle birlikte 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 2029 mahalli idareler seçimleri için çalışmanızı istiyorum" dedi.

Turizm ve ekonomik veriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılına ait turizm raporlarına da değindi. Erdoğan, "TÜİK tarafından 2024 yılına ait turizm raporları açıklandı. Turist sayısı 62,3 milyon kişi oldu. Turizm geliri 61,1 milyar dolar oldu. Dünyadaki tüm zorluklara rağmen bu rakamlara ulaştık. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız" diye konuştu.

"Turizmcilerimiz, kendi içlerindeki çürük elmaları temizlemelidir"

Bolu Kartalkaya’da yaşanan otel yangınına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "78 canımızı yitirdiğimiz Bolu Kartalkaya’daki facia gibi hepimizi derinden yaralayan trajedilerin bir daha yaşanmaması adına gereken her türlü adımın atılmasını sağlayacağız. Mevzuatla ilgili bir problem varsa Gazi Meclisimizin de desteğiyle çözüme kavuşturacağız. Uygulamayla ilgili bir eksiklik varsa merkezi idare, yerel yönetim demeden tüm tedbirleri alarak mutlaka gidereceğiz. Milyonlarca insanımızın rızık kapısı olan Antalya gibi şehirlerimizin en büyük gelir kaynağı olan Türk ekonomisinin bacasız sanayisi olan turizm sektörünün başarısı için ortak akılla sorunlarımıza çözüm arayacağız. Gözünü para hırsı bürümüş, kendi kazancından başka hiçbir şey düşünmeyen tamahkarların, aç gözlü fırsatçıların vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin hayatlarını tehlikeye atmasına müsaade edemeyiz. Elbette devlet bu konuda mesuliyetlerini yerine getirmekle mükelleftir fakat turizm sektörünün de üzerine düşenleri yapması şarttır. Resmi kurumlarımızla birlikte turizmcilerimiz de daha fazla öne çıkmalı, kendi içlerindeki çürük elmaları temizlemelidir. Bolu’daki facianın son olduğunu temin etmek hepimizin boynumuzun borcudur. Vefat eden 78 kardeşimize rahmet diliyorum. Kederli ailelerine Rabbimden sabır niyaz ediyorum. Bu olayda sorumluluğu olan kimsenin gözyaşına bakmayacağız. Tek tek hesap sorulmasını temin edeceğiz. Sınırlarımız boyunca kurmak istediğimiz güvenlik hattını tamamlayana ve tüm terör örgütlerinin başını ezene kadar durmayacağız" şeklinde konuştu.

Muhalefete yönelik eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Türkiye Yüzyılı’nın altyapısını adım adım inşa ettiklerini belirten Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı’nın alt yapısını tüm kurumlarımızla adım adım inşa etmekteyiz. Türkiye’nin kaçıracak tek bir fırsatı yoktur. Bir de kifayetsiz muhterislerin hezeyanlarıyla uğraşmak durumunda kalıyoruz. Pişkin bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan hiçbir hadiseye Türkiye merkezli bakmıyorlar. CHP Genel Başkanı’nın kırdığı potların, yaptığı gafların çetelesini tutmaya artık gençlerimizin bile sabrı kalmadı. Koltuğunu kaybedeceğini anladıkça etekleri tutuşmaya başladı. Öyle ki ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Uzatılan her mikrofona bir şeyler söylüyor, üst perdeden kendince ahkam kesiyor. Ama ertesi gün bakıyorsunuz ’Ben öyle demek istemedim’ diyerek kendini düzeltiyor. Sözlerini tekzip ediyor, kendi kendini yalanlıyor. Şimdi de çıkmış Amerikan filosuna secde etmekten bahsediyor. Sayın Özel’e sadece şunu hatırlatıyorum. Müflis tüccar misali eski defterleri karıştırmayı bırak. Emperyalizme kimin kulluk ettiğini görmek istiyorsan, sen git 14-28 Mayıs Seçimleri öncesinde kapı kapı dolaşan eski genel başkanına bak. Ekonominin başına sömürge valisi gibi yabancıları getirmekten bahseden de yine sizdiniz. Sizin partiniz siz IMF kapılarında el açarken IMF’ye olan 23,5 milyar dolarlık borcu kapatarak ülkemize ekonomik bağımsızlığını kazandıran biz olduk" dedi.

Erdoğan, CHP’nin mevcut yönetimine karşı yürüttükleri siyasi mücadelenin köklü olduğunu belirterek, "Şunu da hafızana kazırsan çok iyi edersin. Biz yarım asır boyunca emperyalizme ve uşaklarına karşı yürüttüğümüz mücadelenin bir günlük sadakasını versek mevcut CHP yönetiminin 7 sülalesine yeter" ifadelerini kullandı.

Özel’in CHP liderliğini sürdüremeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Özel’i muhatap alsak bize yazık, muhatap almasak bu sefer millete yazık. Ne yazık ki Sayın Özel oturduğu koltuğun hakkını hala veremedi. Bay Kemal’in gösterdiği sarı kart dengesini bozdu. İkinci sarı kartı da görecek" diyerek Özgür Özel’e yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Antalya’ya yapılan yatırımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’ya yapılan kamu yatırımları hakkında da detaylı bilgiler verdi. Son 22 yılda Antalya’ya 851 milyar lira kamu yatırımı yapıldığını açıklayan Erdoğan, adalet, eğitim, gençlik ve spor, sağlık, ulaştırma, tarım, sanayi, enerji, kültür ve turizm alanlarında önemli projeler gerçekleştirildiğini belirtti. Antalya’da 6 millet bahçesi projesinden 5’inin tamamlandığını ve Kepez Millet Bahçesi’nin proje çalışmalarının devam ettiğini aktaran Erdoğan, ulaşım ve altyapı yatırımları kapsamında Antalya Havalimanı’nın genişletme çalışmalarının sürdüğünü ve yolcu kapasitesinin 35 milyondan 82 milyona çıkarılacağını dile getirdi.

Konyaaltı Devlet Hastanesi önümüzdeki sene açılacak

Sağlık ve konut yatırımları kapsamında Antalya’da toplam 4 bin 991 yataklı 27 hastane ve ek binaların inşa edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Antalya’mıza üçü vakıf, biri devlet olmak üzere dört yeni üniversite kurduk. 33 bin seyirci kapasiteli bir stadyum dahil toplam 128 adet spor tesisi kazandırdık. Toplam 4 bin 991 yataklı 27 hastane ve ek binalar dahil 68 sağlık tesisi inşa ettik. 100 yataklı Döşemealtı Devlet Hastanemizi aralık ayında hizmete açtık. 300 yataklı Aksu Devlet Hastanemizi yıl sonunda, 150 yataklı Konyaaltı Devlet Hastanemizi ise önümüzdeki yılın başında vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. 300 yataklı Manavgat ve 200 yataklı Alanya Devlet Hastanelerimizin inşaatları ise devam ediyor. TOKİ vasıtasıyla 6 bin 184 konut projesini hayata geçirdik. Bunlardan 5 bin 373 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 811 konutun yapımına devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Antalya-Alanya Otoyolu’nun temelinin yakında atılacağını ve bu projenin seyahat süresini önemli ölçüde azaltacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Karayollarında 195 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini toplamda 742 kilometreye ulaştırdık. Turizm ve ticaretin iki başkenti Antalya ile Mersin’i birleştirecek Akdeniz sahil yolu projesini hayata geçirdik. Proje kapsamında toplam 51 kilometre uzunluğunda 33 adet tünel, 14 kilometre uzunluğunda 77 adet köprü inşa ediyoruz. Şu ana kadar yolumuzun 404 kilometresini tamamladık. Mevcut 483 kilometrelik güzergahta uzunluğu 440 kilometreye indireceğiz. 9 buçuk saat süren seyahat süresini 5 saat 50 dakikaya, güzergah üzerinde yer alan Antalya-Alanya ve Çeşmeli-Kızkalesi otoyollarının bitirilmesiyle de 4 saat 30 dakikaya düşüreceğiz. Ekimde Antalya-Alanya otoyolumuzun yapım sözleşmesini imzaladık. Yakında temelini atarak inşasına başlıyoruz. Toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirdiğimiz Antalya-Alanya otoyolumuz turizmle birlikte ticaret ve tarım sektörüne de hizmet edecek. Mevcut yolda yoğun zamanlarda 4 buçuk saat süren seyahat süresi yaklaşık 1 saate inecek. Antalyalı kardeşlerimin şehiriçi ulaşım çilesini çözecek Kepezüstü, Dururaliler, Uncalı ve Sanayi kavşaklarından oluşan dört kritik kavşağı ve farklı seviyeli kavşakların temelini yakında atıyoruz. Bunlar şu anki mevcut durumlarıyla sinyalize hemzemin kavşak olarak hizmet sunuyor. Şimdi bunları farklı seviyeli kavşak olacak şekilde yeniden inşa edeceğiz. Ayrıca Akdeniz sahil yolunun Antalya-Manavgat arasında yer alan kavşakları da yeni nesil hemzemin akıllı kavşağa dönüştüreceğiz. Böylece Antalya’nın batısıyla doğusunu bağlayacak ve ana otellerde oluşan trafik yükünü hafifleteceğiz."

Antalya’ya demir yolu geliyor

Antalya Kuzey Çevre Yolu’nun kalan kesiminde Elmalı, Finike yolu, Antalya Taşağıl-Konya yolu gibi 27 ayrı karayolu projesinin devam ettiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Demir yollarında Antalya Meydan Havalimanı Expo raylı sistem hattını hizmete açtık. Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Antalya hızlı tren hattının etüt proje çalışmalarını bitirdik. Yapımı tamamlandığında Eskişehir-Antalya arası seyahat süresi 5 saatten 2 buçuk saate, Ankara-Antalya arası ise 3 saat 15 dakikaya düşecek. Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Antalya hızlı tren hattını da gündemimize aldık. Deniz yolunda Gazipaşa Yat Limanı’mızın inşaat çalışmalarını bitirdik ve çok yakında hizmete açmayı planlıyoruz. Demre Yat Limanı’nın altyapısı bitti. Bu yıl üst yapım projelerini tamamlamayı hedefliyoruz. Demre kruvaziyer limanı etüt projesinde imar planı onay süreci devam ediyor."

Tarım, enerji ve sanayi alanında da büyük yatırımlar yapıldığını belirten Erdoğan, Antalya’ya 21 baraj, 5 gölet, 111 taşkın koruma tesisi ve 3 içme suyu tesisi kazandırıldığını aktardı. Erdoğan, şehre üç yeni organize sanayi bölgesi, iki teknopark, 18 araştırma geliştirme merkezi ve bir tasarım merkezi kurulduğunu belirterek, Finike, Gazipaşa, Kemer, Kumluca ve Manavgat’a 2025 yılında doğalgaz arzı sağlanacağını, 2027’de Demre ve Kaş’a, 2028’de ise Akseki, Gündoğmuş ve İbradı’ya doğalgaz götürülmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Programa AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve binlerce AK Partili katıldı.