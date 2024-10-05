Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Patrice Emery Trovoada ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Sao Tome ve Principe ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin Afrika kıtası ülkeleri ile iş birliğinin kazan kazan ilkesine dayanarak geliştirildiğini ve bu anlayışla çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Görüşme sonrasında iki ülke arasında güvenlik ve kolluk eğitimi ile enerji iş birliği alanlarında anlaşmalar imzalandı.