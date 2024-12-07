Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te Şahinbey Millet Kütüphanesi’nin açılışını yaptı.

Bir dizi program için Gaziantep’te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 113 Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni ile AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresi’nin ardından Şahinbey Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Şahinbey Millet Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışı yapılan Şahinbey Millet Kütüphanesi’nin hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yediden 77’ye herkesin dolup taşacağı bir mekan olması temennisiyle, ya Allah Bismillah" dedikten sonra Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar’ın okuduğu duanın ardından kütüphanenin açılışı yapıldı.

Açılış törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ile milletvekilleri katıldı.