Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nı 4. Gününde stantları ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SAHA EXPO, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nı 4. gününde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmasının ardından beraberindekilerle birlikte fuar dış alanında kurulan BAYKAR ve ASELSAN dış sergi alanını gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra TUSAŞ standını ziyaret ederek fotoğraf çekildi.

Ziyaretlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, fuar alanından ayrıldı.