Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Bu konuda Türkiye’ye ne düşüyorsa, Türkiye olarak biz bunu yaparız. Çünkü dünyada biz savaşlardan yana değiliz, Türkiye olarak barıştan yanayız. Bir an önce de bunu halletmemiz lazım. Sayın Trump’la yapacağımız görüşmelerde bunları masaya yatırıp, adımlarımızı da ona göre atacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir araya geldi. İki ülke arasında anlaşmaların da imzalandığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Başbakan Fico ve heyetini Türkiye’de misafir etmekten memnuniyet duyduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi daha da derinleştirmenin yollarını değerlendirdik. Az önce imzaladığımız ortak bildiriyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Bu ortaklığın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün ayrıca bakanlıklarımız ve kurumlarımız arasında askeri, savunma sanayii ve kültür gibi muhtelif alanlarda iş birliğini öngören belgeler de imzalandı. Bütün bu belgelerin ilişkilerimizi güçlendireceğine ve mevcut iş birliğimizi daha ileri noktalara taşıyacağına inanıyorum" dedi.

Slovakya ile yatırım ve ticaret konusunda son dönemde önemli ilerlemeler sağladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2019 yılında 1 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimiz, son 4-5 yılda 3 milyar dolar seviyesini yakaladı. Bu gidişat bize ortak hedefimiz olan 5 milyar doları da inşallah yakında yakalayıp geçeceğimizi gösteriyor. Bu sene ilk toplantısına ev sahipliği yapacağımız Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitemizin çalışmaları bu hedefe ulaşmamıza katkıda bulunacaktır. Bildiğiniz üzere savunma sanayii alanında son 20 yılda büyük ilerlemeler kaydettik. NATO müttefiki iki dost ülke olarak Türkiye ve Slovakya arasında savunma sanayii iş birliğinin somut projelerle güçlendirilmesi, bugünkü görüşmelerimizin konuları arasındaydı. Değerli dostumla bugün ayrıca Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefimize ulaşmamızda Slovakya’nın desteğini artırarak sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Tabii artık tüm Avrupa’yı etkileyen Ukrayna’daki savaş hakkındaki değerlendirmelerimizi de aramızda paylaştık. Biliyorsunuz Slovakya’nın gerek Rusya, gerek Ukrayna’yla temasları var. Savaşın mücavir coğrafyamızdaki etkileri daha da derinleşmeden adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi gerektiği hususunda mutabık kaldık" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Suriye’de öncelik olan istikrar ve güvenliğin sağlanması için atılacak adımlar hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı. Erdoğan, "Suriye’ye yönelik devrik rejim döneminden kalma uluslararası kısıtlamaların kaldırılmasının imar çalışmalarına süratle başlanılması için önemli olduğunu vurguladık. Slovakya’nın gerek ikili düzeyde, gerek Avrupa Birliği nezdinde yeniden imar çabalarına katkıda bulunma imkanına değindik" şeklinde konuştu.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatının İsrail’in tüm diretmelerine rağmen dün itibarıyla hayata geçmiş olmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi ve Gazze’ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılmasının gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası toplumun İsrail’in bu hususlardaki sorumluluklarını yerine getirmesi sağlanmalıdır. Biz Türkiye olarak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulana dek sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya’yla ilişkilerin ve NATO bünyesindeki dayanışmanın bugün ilan ettikleri stratejik ortaklık temelinde güçlenerek devam edeceğine inandığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili soruya ise şöyle cevap verdi:

"Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaş gerçekten bu dönemde bizleri ciddi manada rahatsız eden bir savaş olmuştur. Fakat burada tabii liderlerin kapışması hakikaten bizleri de ciddi manada rahatsız etmiştir. Bir tahıl koridoru meselesini bile bizler ne kadar çırpındıysak çözemedik, halledemedik. 30 milyon ton bir tahılı naklettik ama orada kaldık. Halbuki Afrika, Türkiye, bütün bunlar tahıl talebinde bulundular, ama bizler bunlara gerekli miktarda tahılı ulaştıramadık, 30 milyon tonda kaldık. Sayın Putin’le görüştüğümüzle ’vermeye hazırız’ dedi, öbür tarafta Zelenski’yle görüştüğümüzde ’vermeye hazırız’ dedi, ama hadi verin dendiğinde ise maalesef bunu alamadık. Tabii Sayın Putin özellikle tahıl koridorundan Avrupa Birliği’ne tahıl verilmesine taraf değil, o fakir ülkelere tahıl vermekten yana olduğunu söyledi. Bunlar da nereleri; Afrika ülkeleri. ’Buralara ben vermeye varım’ dedi. Oradan tabii beklediğimiz neticeyi maalesef alamadık, ama hala Dışişleri Bakanım bu konuyu muhataplarıyla görüşmeye devam ediyor. Doğal gaz konusuna gelince, bu konuda da yine aynı şekilde bizler Ukrayna mademki Slovakya’ya doğal gaz kesti, ben Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımla muhatabıyla bu konuyu görüşmek suretiyle adımı atalım ve Slovakya’nın doğal gaz noktasındaki bu ihtiyacını Dışişleri Bakanım Sayın Lavrov’la, ben de Sayın Putin’le görüşmek suretiyle bunu bir neticeye bağlayalım dedim. Bu hafta içerisinde bu telefon diplomasilerimizi kurmak suretiyle inşallah bu adımı atalım ve ihtiyacı zaten Sayın Başbakandan aldım, bu ihtiyaca göre de adımı atacağız. Hayırlı olsun."

ABD başkanlığına seçilen Donald Trump’ın kendisi ile ilgili açıklamalarını ve bundan sonraki süreci değerlendiren Erdoğan, "Birinci dönemdeki dostluğumuzun aynen devamı bizim için çok çok önemli. Ve seçimi kazandığı günün ertesinde kendisiyle görüşmem olmuştu, şimdi bu dönemde de ara görüşme yaptık. Bugün alacağı görevle birlikte kendisiyle irtibatlarımızı aynen devam ettirip, ısrarla Rusya-Ukrayna savaşını ben bitiririm dediğine göre, biz de bu konuda Türkiye’ye ne düşüyorsa Türkiye olarak da biz bunu yaparız. Çünkü dünyada biz savaşlardan yana değiliz, Türkiye olarak barıştan yanayız. Bu barışla biz dünyada inanıyoruz ki ülkelerin birbiriyle olan dayanışması devam etsin. Bu konuda ne varsa barışta var, savaşla bir yere varılmaz. Ve bir an önce de bunu halletmemiz lazım. Sayın Trump’la yapacağımız görüşmelerde bunları masaya yatırıp, adımlarımızı da ona göre atacağız. Sayın Trump’ın ikinci dönemi tüm insanlık için hayırlı olsun diyorum" dedi.