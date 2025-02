Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 3 yılda izledikleri aktif diplomasi dikkate alındığında Rusya ile Ukrayna ve Amerika arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu. 4’üncü yılına girecek olan savaşta hayatını kaybedenler için Ukrayna halkına taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Zelenski’nin ziyareti Ukrayna’daki savaşın temel dinamiklerinde önemli değişimlere aday olunan bir dönemde gerçekleşiyor. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmayacağı anlayışıyla savaşın ilk gününden bu yana taraflar arasında müzakere edilmiş bir barışın tesisi için yoğun çaba sarf ettik. Bu doğrultuda Mart 2022’te İstanbul’da iki ülke arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptık. Taraflarla yürüttüğümüz temaslar neticesinde Karadeniz tahıl girişimini hayata geçirdik. Son 3 yılda Rusya ve Ukrayna’yla her seviyede doğrudan girişimlerde bulunduk. Tüm bu çabalarımızda her iki taraf için de güvenilir bir arabulucu olmaya samimi olarak gayret gösterdik, somut neticeler aldık. Gelinen aşamada Sayın Trump’ın savaşın müzakereler yoluyla ve süratle sonlandırılması için başlattığı bir diplomatik girişim mevcut. Bu yaklaşım Türkiye’nin son 3 yıldır izlediği politikayla da örtüşüyor. Hattı zatında İstanbul müzakereleri taraflar arasında mutabakata en fazla yaklaşılan platform olmasıyla önemli bir referans noktası teşkil ediyor" dedi.

Son 3 yılda izledikleri aktif diplomasi dikkate alındığında Rusya, Ukrayna ve ABD arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için Türkiye'nin ideal bir ev sahibi olacağını belirten Erdoğan, "Sayın Zelenski’yle görüşmemde Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan kuvvetli desteğini ifade ettim. Aynı zamanda müzakere sürecinin kalıcı bir barışla sonuçlandırılması için her türlü desteği vereceğimizin altını çizdim. Çok sayıda masumun ölümüne ve muazzam bir yıkıma neden olan bu savaş artık sona ermelidir. Karadeniz’de ticari seyrüsefer emniyetini hedefleyen bir düzenlemenin hayata geçirilmesi için ülkemizin çalışmayı sürdüreceğini de belirttim. Karadeniz’de hayata geçirilebilecek böyle bir düzenlemenin müzakerelere giden süreçte önemli bir güven artırıcı tedbir işlevi göreceğine inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Zelenski ile gündemlerinde Ukrayna’yla stratejik ortak ilişkiler kapsamındaki konu başlıklarının önemli yer tuttuğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticari ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi için önümüzdeki dönemde atabileceğimiz adımları masaya yatırdık. Savaşın getirdiği tüm zorluklara rağmen ikili ticaretimizde tespit ettiğimiz 10 milyar dolar hedefine emin adımlarla yürümek istiyoruz. Şirketlerimizin savaşın yol açtığı tahribatın giderilmesi ve yeniden imar konusunda Ukrayna’ya destek vermeye istekli olduklarını ifade ettim. Ukrayna’da barışın tesisiyle birlikte önümüzdeki dönemde ilişkilerimizin stratejik ortaklığımıza yaraşır düzeyde daha da üst seviyelere çıkacağına tüm samimiyetimle inanıyorum. Ukrayna’nın toprak bütünlüğü için özellikle mücadele veren Kırım Tatarı soydaşlarımızın hakları konusunda değerli dostum Zelenski’nin attığı cesur adımları takdirle karşıladığımı belirtmek istiyor, ilave adımların geleceğini de temenni ediyorum. Bu düşüncelerle Sayın Devlet Başkanına ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyor, görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün, egemenliğinin çok çok önemli olduğunu belirterek, "Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine Türkiye’nin saygısını her yerde anlattık, bütün uluslararası toplantılarda bu konuyu daima işledik, işlemeye devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de özellikle Ukrayna’nın toprak bütünlüğü bizim olmazsa olmazımızdır. Egemenliği aynı şekilde bizim olmazsa olmazımızdır. Temennimiz odur ki, barışın kaybedeni olmaz, dolayısıyla barışın bir an önce sağlanmasını temin etmektir. Bu konuda değerli dostum o da zaten barıştan yana olduğunu açık, net olarak bizlere ifade ediyor. Temennim odur ki, gerek Dışişleri Bakanımın muhatabıyla yaptığı görüşmelerde, gerek şahsımın Sayın Putin’le yaptığı görüşmelerde bu barışla ilgili yolculuğu, yolu kat ederiz, temin ederiz ve bunun için adımları da atarız" diye konuştu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy huzurunda iki ülke arasında önemli işbirliklerini kapsayan iki anlaşma imzalandı. İki ülke arasındaki "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması"na Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha imza attı. "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Ukrayna Kültür ve Stratejik İletişim Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha imzaladı.

Kaynak: İHA