Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında cemaate seslenerek, “Rabbim nice fetihlere yürümeyi bizlere nasip etsin” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için konutundan ayrılarak Üsküdar’daki Çamlıca Camii’ne geldi. Namaz sonrası cemaate seslenen Erdoğan, “Ben milletimize inanıyorum. Rabbim nice fetihlere yürümeyi bizlere nasip etsin diyorum ve şimdiden bu fetihlere adım atmayı bizleri mühtedi eylesin. Cumanız tekrar mübarek olsun diyorum” dedi.

Cami çıkışı vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, vatandaşları selamlayarak camiden ayrıldı.