Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’de Tece Polisevi’ne düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer’in eşi Medine Gezer ile cep telefonunda görüşerek baş sağlığı dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’de Tece Polisevi’ne düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer’in eşi Medine Gezer ile cep telefonunda görüşerek baş sağlığı dileklerinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu, beraberinde AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik ile birlikte 26 Eylül gecesi Tece Polisevi’ne düzenlenen hain terör saldırısında yaralan polis memuru Abdulkadir Öztürk’ü (49), tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ziyaret etti. Sarıeroğlu daha sonra beraberindekilerle birlikte aynı saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer’in ailesini ziyaret ederek baş sağlığı dileklerinde bulundu. Daha sonra Sarıeroğlu’nun cep telefonundan aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit eşi Medine Gezer ile görüştü. Erdoğan, telefonda şehit eşine baş sağlığı dileklerinde bulunurken, şehit eşi Medine Gezer ise "Vatan sağolsun, bayrak sağolsun" dedi.

Eşinin teröristi indirebileceğini anladığı için kulübeden çıktığını söyleyen şehit eşi, "Ben eşimi çok iyi tanıyorum, 17 yıllık benim eşim. Arkadan geleni sanırım tahmin edemiyor, o yüzden böyle oldu. Korkusuzdu, çok güzel bir adamdı. Allah rahmet eylesin, Rabbim daha çok sevmiş" ifadelerini kullandı.