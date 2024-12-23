Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”PKK ve uzantıları için zaman kısalıyor, çember daralıyor, yolun sonu görünüyor. Kimin eteğine yapışırsa yapışsınlar, kimin tetikçiliğini yaparsa yapsınlar, hangi yabancı odağa sarılırsa sarılsınlar, şunu çok iyi bilsinler ki kendilerini bekleyen acı akıbetten kaçamayacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Sözlerine dün Muğla’da hastaneye çarparak düşen ambulans helikopterde vefat eden 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personeline Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başlayan Erdoğan, ”Biliyorsunuz dün Sarıkamış Harekatı’nın 110’uncu yıl dönümüydü. Aralarında merhum büyük dedemin de olduğu Sarıkamış şehitlerimize ve gazilerimize bugün bir kez daha Cenab-ı Mevla’dan rahmet diliyorum. Allahüekber ve Soğanlı Dağları’nda vatan savunması esnasında kar çiçekleri gibi toprağa düşen kahramanları minnetle yad ediyor, Rabbim asil ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum” ifadelerini kullandı.

2024 yılının son kabine toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında dış politikadan ekonomiye, sanayii ve teknoloji alanındaki atılımlardan göçün idaresine kadar birçok konuyu masaya yatırdıklarını aktardı. Erdoğan, ”Bakan arkadaşlarımız yaptıkları sunumlarla hem son iki haftayı etraflıca değerlendirdiler hem de önümüzdeki döneme dair talimatlarımızı aldılar. Her zaman altını çizdiğim gibi biz ’hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesaba çekin’ ikazını rehber edinmiş bir kadroyuz. 2024 yılını tamamlarken bir taraftan yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı en objektif şekilde sorguluyor, diğer taraftan da gelecek yıla dair yol haritalarımızı tekemmül ettiriyoruz. Bugünkü kabine toplantımızda da bu hassasiyetimiz tecessüm etmiştir” dedi.

Bugüne kadar hep kendileriyle yarıştıklarını, çıtayı daima yukarıya taşıdıklarını söyleyen Erdoğan, ”Şimdi de hedeflerimiz doğrultusunda azimle, cesaretle, sabırla ilerliyoruz. Partimizin 23’üncü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 7’nci, Türkiye Yüzyılı’nın 2’nci bütçesini, 17 Ekim’de gazi Meclisimizin takdirine sunmuştuk. 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tekliflerimiz, cumartesi günü Genel Kurul’da 317 evet oyuyla kabul edildi. 2025 bütçesinin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

2025 bütçesinin en temel vasfının Türkiye’nin 22 yıllık kazanımlarını perçinleyen, yatırımları, ekonomik istikrarı ve sosyal refahı önceleyen bir bütçe olması olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Gerek Cumhurbaşkanı Yardımcımız, gerek Hazine ve Maliye Bakanımız bütçenin detaylarını ve hedeflerini derli toplu bir şekilde anlattılar. 2025 yılı bütçesine ’halkın bütçesi değil’ diyenlere sadece şu rakamları hatırlatmak istiyorum. Mayıs ayında başlayan dezenflasyon süreci inşallah 2025 yılında ivmelenerek devam edecek. Rekabet kurallarını ihlal ederek veya söylentiler yayarak enflasyonu körükleyen fırsatçılarla mücadelemizde yeni yılda daha kararlı olacağız. 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak, son iki yıldır hep gündemimizin ilk sırasındaydı. 2023 ve 2024 yılında bu amaçla günümüz fiyatlarıyla toplam 2,6 trilyon lira para harcadık. Yani bugünkü kurla 75 milyar dolarlık harcama yaptık” değerlendirmesini yaptı.

Deprem yatırımlarının gündemlerindeki yerini 2025 yılı bütçesinde de koruduğunu vurgulayan Erdoğan, ”Deprem bölgesini inşa ve ihya faaliyetlerimiz kapsamında toplam 584 milyar lira ayırdık. ’Deprem turistleri’ ne yaparsa yapsın, biz en son hak sahibi vatandaşımız da güvenli yuvasına ve ticarethanesine kavuşana kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız” açıklamasını yaptı.

“Sosyal yardımlar için ayırdığımız rakam 651 milyar liradır”

2002’den beri hazırladıkları tüm bütçelerde sosyal devlet ilkesini hayata geçirmeye özel önem verdiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Halkın kaynaklarını, ’toplumun çeperlerinden’ başlayarak halkımızın tamamı için kullandık. 2025 yılında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı gözetmeyi sürdüreceğiz. Bu kapsamda sosyal yardımlar için ayırdığımız rakam 651 milyar liradır. Enerjide vatandaşımıza verdiğimiz destekleri emeklilerle olan buluşmamızda genel hatlarıyla paylaşmıştım. 2002 yılında asgari ücretli bir kardeşimiz evinde kullandığı 200 kilovatsaat elektrik için aylığının yüzde 20’sini, 100 metreküp doğalgaz için ise yüzde 26’sını ayırmak mecburiyetindeydi. Bugün aynı miktar elektrik için aylığının yüzde 2,4’ünü; doğalgaz için de yüzde 5,6’sını ayırması yeterlidir. En düşük emekli aylığı alan vatandaşımız 2002’de elektriğe maaşının yüzde 15,3’ünü, doğalgaza yüzde 19,3’ünü harcıyordu. Şimdi bu oranlar elektrikte yüzde 3,3’e, doğalgazda yüzde 7,7’ye geriledi” şeklinde konuştu.

2024 yılında vatandaşların her 100 liralık doğalgaz faturasının 65 lirasını, 100 liralık elektrik faturasının 60 lirasını üstlendiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Enerji desteği olarak 2025 yılında bütçede 472 milyar lira kaynak tahsis ettik. ’Suyun fiyatını indireceğiz’ vaadiyle göreve gelip, son 5 yılda suya yüzde 1000’in üzerinde zam yapanlar, özellikle bu söylediklerimizi mahcubiyetle not etmelidir. Birçok şehrimizde vatandaşlarımızın su faturaları, elektrik faturalarından daha yüksek geliyor. Bunun takdirini milletimizin yaptığına ve yapacağına inanıyorum” dedi.

Diğer başlıklarda da vatandaş odaklı bir anlayışla bütçeyi şekillendirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”2025 bütçemizde istihdama ve üretime 2,6 trilyon liradan fazla bir kaynak ayırdık. Yatırımlar için tahsis ettiğimiz tutar ise 1 trilyon 568 milyar liradır. 2025 yılı boyunca da çiftçimize, esnafımıza, sanayicimize, ihracatçımıza yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

"2025 yılının muhalefet zihniyetinde ve tarzında asgari düzeyde de olsa bir iyileşmeye kapı aralamasını ümit ediyoruz"

“Bizim 22 yıldır durduğumuz yer bellidir: Biz kaderini, ülkenin ve milletin kaderiyle özdeşleştirmiş bir hükümetiz” diyen Erdoğan, muhalefeti eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sessiz yığınların sesi, kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktığımız bu yolda tam 22 yıldır sendelemeden yürüyoruz. Bundan sonra da bu çizgimizde en ufak bir değişiklik olmayacak. Burada yaşadığımız bir hayal kırıklığını da ifade etmek zorundayım. Biz, istiyoruz ki dünya ve Türkiye değişirken, muhalefet partileri de kendini değiştirsin, yenilesin, güncellesin. Hadi zihniyet değişmiyor, bari en azından üslup değişsin, tarz değişsin, söylem değişsin. İktidara geldiğimiz günden bu yana hep böyle bir muhalefet özlemi içinde, böyle bir muhalefet arayışı içinde olduk. Hatta bu samimi temennimizi çeşitli vesilelerle yüksek sesle dile getirdik. Ancak her defasında muhalefete dair acı gerçeklerin sert duvarına çarptık. Dünyayı takip eden, gelişmeleri doğru okuyan, ülkeye ve millete ufuk çizen, hepsinden öte sözünün ağırlığı olan bir muhalefet, henüz ülkemizde neşvünema bulmadı” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bütçe görüşmelerinde yaşananlar üzerinden muhalefete tepki gösterdi. Erdoğan, ”Muhalefet, daha önceki görüşmelerde yaptığı gibi maalesef 2025 bütçesi görüşmelerinde de katkı sunmak, yapıcı eleştiride bulunmak yerine görüşmeleri sabote etmeyi, kışkırtmayı, Komisyon aşamasından Genel Kurul’a kadar tüm süreci terörize etmeyi tercih etmiştir. Son bütçe görüşmelerinde de afaki söylemler, ucuz polemikler, buram buram provokasyon kokan açıklamalar dışında hiçbir şey göremedik. Yıllar geçiyor, isimler değişiyor, liderlik koltuğunda oturanlar değişiyor ama muhalefetin siyaset tarzında zerre miskal tekâmül yaşanmıyor. Böyle gelmiş, ama artık böyle gitmesin diyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”2025 yılının muhalefet zihniyetinde ve tarzında asgari düzeyde de olsa bir iyileşmeye kapı aralamasını ümit ediyoruz. Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere bütçe ve kesin hesap kanunu tekliflerinin hazırlanmasında emeği geçen tüm kamu kurum ve kuruluşlarını tebrik ediyorum. AK Parti Grubumuz ile Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Grubu’na, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye bütçe görüşmelerindeki dirayetli duruşları dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Yasama aşamasında teklifleri, tenkitleri, değerlendirmeleri ile bütçe sürecine katkı veren tüm milletvekillerimize de teşekkürlerimi iletiyorum“ diye konuştu.

"Ekonomi programımızın olumlu etkilerini önümüzdeki dönemde birçok alanda daha fazla göreceğiz”

Merkez Bankası rezervlerinin düzenli olarak arttığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Brüt rezervlerimiz geçen hafta 163,5 milyar dolara çıktı ve şimdiye kadarki en yüksek seviyeyi gördü. İstihdam tarafı da hamdolsun oldukça iyi gidiyor. Son bir senede istihdam 1 milyon kişi arttı, işsizlik oranı yüzde 8,8’e düştü. 2025 yılında da Türkiye’yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla kaliteli büyütme stratejimizi uygulamaya devam edeceğiz. Ekonomi programımızın olumlu etkilerini önümüzdeki dönemde birçok alanda daha fazla göreceğiz.”

"Ankara Bildirisi ile atılan tarihi adımın Afrika Boynuzu’nda kalıcı barışın, sükunetin ve istikrarın tesisine yardımcı olacağına inanıyoruz"

Son kabine toplantısından bu yana özellikle dış politikada oldukça yoğun bir gündemle çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Erdoğan, “Büyükelçiler Konferansımızın 15’incisini kritik başlıkların ele alındığı bir programla Külliyemizde başarıyla gerçekleştirdik. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabulünün 76’ncı yıldönümü münasebetiyle düzenlenen ’Kardeşliğin Yüzü’ etkinliğinde Gazzeli ve Suriyeli çocuklarla bir araya geldik. 11 Aralık’ta Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Mahmud ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’i ülkemizde misafir ettik. Her iki liderle ve heyetleriyle yaklaşık 8 saati bulan uzun bir görüşmemiz oldu. İki dost ülke arasındaki sorunları çözmek amacıyla 8 ay önce başlattığımız Ankara sürecinde bir kritik eşiği daha aşmış bulunuyoruz. Doğu Afrika bölgesi, uzun yıllardır gerilimle, açlıkla, terör saldırılarıyla ve emperyalist güçlerin böl-parçala-yönet politikalarıyla gündeme geliyor. Bu sinsi senaryoların halen devrede olduğunu çok iyi biliyoruz” dedi.

Ankara Bildirisi ile atılan tarihi adımın Afrika Boynuzu’nda kalıcı barışın, sükunetin ve istikrarın tesisine yardımcı olacağına inandıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Macaristan’la diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 100’üncü yılı çerçevesinde ilan ettiğimiz Kültür Yılı’nı başarıyla icra ettik. Türk-Macar Kültür Yılı kapanış törenini Cumhurbaşkanı Sulyok ve Başbakan Orban’ın katılımıyla 12 Aralık’ta Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdik. 2024 yılını malumunuz Emekliler Yılı olarak ilan etmiştik. Bu sene boyunca Çalışma Bakanlığımız öncülüğünde emeklilerimize yönelik birçok proje hayata geçirildi. 16 Aralık’ta Türkiye Yüzyılı’nın emektarlarıyla bir araya gelerek hem kendilerine teşekkür ettik hem de hasbihal ettik. Ülkemizde sayısı 16 milyonu aşan emeklilerimizin her biriyle gurur duyuyor, hayat kalitelerini artırmak için samimiyetle çalışıyoruz. Emeklilerimiz konusunda bugüne kadar asla ’umut tacirliği’ yapmadık. Meydanlarda bol keseden söz verip, göreve gelince sözünü unutanlardan da değiliz. Yaşanan her sıkıntının, iletilen her serzenişin farkındayız. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme noktasında kararlı olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum” açıklamasını yaptı.

Dost ve kardeş ülke Katar’la ilişkilerin derinliği ve yakınlığının herkesin malumu olduğunu söyleyen Erdoğan, ”Ana muhalefet partisi eski genel başkanının bu ilişkiyi yalanlarla dinamitleme girişimlerine rağmen işbirliğimizi her alanda geliştirdik, geliştiriyoruz. Katar Emiri Şeyh Temim kardeşimin ülkemizi ziyaretinde başta Suriye’deki güncel meseleler olmak üzere pek çok konuyu ele aldık. 13 yıllık savaşın ardından Suriye’nin yaralarını sarma, kendini toparlama, devleti ve toplumuyla tekrar ayağa kalkma gayretlerine destek vereceğiz. İsrail saldırılarının hedefi olan Lübnan’ın Başbakanı Sayın Necip Mikati’nin ülkemizi ziyareti, bizim için son derece kıymetliydi. Sayın Mikati, ülkesinin en zor dönemlerinden birinde ağır bir yükü alnının akıyla taşımaya gayret ediyor. Necip kardeşimin dirayetli ve basiretli liderliğiyle Lübnan’ı sahili selamete ulaştıracağına inancım tamdır. Biz de bu süreçte ülkemize ve şahsımıza yönelik güveni inşallah boşa çıkarmayacak, tüm imkanlarımızla Lübnan’ın yanında olacağız” diye konuştu.

"Avrupa Birliği’yle bölgesel konularda da yakın temas halinde olacağız"

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der L’yen ile görüşmelerin de oldukça verimli geçtiğini söyleyen Erdoğan, ”Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik perspektifini güçlendirecek, yeni bir vizyona ihtiyaç duyulduğunu kendilerine ilettim. Avrupa Birliği’yle bölgesel konularda da yakın temas halinde olacağız. 18 Aralık’ta TÜBA ve TÜBİTAK Ödülleri’ni takdim ettiğimiz tüm bilim, kültür ve sanat insanlarımızı tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” açıklamasını yaptı.

19 Aralık Perşembe günü Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin davetine icabetle 11. D-8 Zirvesi’ne iştirak etmek üzere Kahire’de olduklarını hatırlatan Erdoğan, ”1997 yılında merhum Erbakan Hocamızın öncülüğünde kurulan D-8; üç kıtada temsil edilen ve 1 milyarı aşan nüfusuyla sağlam adımlarla yoluna devam ediyor. Can Azerbaycan’ın üyeliğe kabul edilmesiyle birlikte D-8 Teşkilatı daha da güçlenmiştir. Zirve kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Sisi’nin yanı sıra, katılımcı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla da ikili görüşmelerimiz oldu. Mısırlı kardeşlerimiz, özellikle Gazze krizinde ciddi zorluklarla karşılaştılar. Ülkemizin gönderdiği insani yardımların Gazzeli mazlumlara ulaştırılması noktasında da daima kolaylık gösterdiler. Türkiye ile Mısır arasında gelişen samimi diyaloğun olumlu etkisini başta ticaret ve diplomasi olmak üzere birçok alanda görüyoruz” dedi.

Bundan sonra da Mısır makamlarıyla eşgüdüm içinde hareket edeceklerini belirten Erdoğan, ”Gerek D-8 Zirvesi’ne başarılı ev sahipliği, gerekse sıcak misafirperverliği için Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Abdülfettah es-Sisi’ye teşekkür ediyor, Mısır halkını ülkem ve milletim adına bir kez daha hürmetle selamlıyorum. Bir taraftan bu yoğun gündemle koştururken, diğer taraftan da partimizin il kongrelerine iştirak ediyoruz. Son iki haftada bizzat katıldığımız Sakarya, Kocaeli, Erzurum, Mardin ve Muğla başta olmak üzere il kongrelerimizde görev alan tüm yol arkadaşlarımı tebrik ediyor, nöbeti devreden arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum” açıklamasını yaptı.

"’Doğru duvar yıkılmaz’ inancıyla Suriye krizinin ilk anından itibaren hep tarihin doğru tarafında yer aldık"

8 Aralık’ta Şam’ın düşmesi, Esad’ın kaçması ve 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasıyla birlikte Suriye’de yepyeni bir dönemin başladığının altını çizen Erdoğan, ”Suriye devriminin ortaya çıkardığı yeni durum, tüm dünyanın ilgisini tekrar bu ülkeye yöneltti. Suriye’nin komşusu ve kardeşi olarak yeni süreci en iyi okuyan, en iyi tahlil ve tetkik eden ülke konumundayız. ’Doğru duvar yıkılmaz’ inancıyla Suriye krizinin ilk anından itibaren hep tarihin doğru tarafında yer aldık. Rabbim bizi önce Suriyeli mazlumlara, sonra da bize inanan ve itimat eden aziz milletimize mahcup etmedi. Bugün sadece Suriye halkının değil, Türkiye’nin adını duyunca gözleri parlayan yüz milyonlarca kardeşimizin yüzüne de vakarla bakabiliyoruz” dedi.

“Şüphesiz bu süreçte en ağır imtihan, 14-28 Mayıs seçimleri döneminde yürütülen alçakça kampanyaya karşı göğsümüzü siper etmemiz olmuştur” diyen Erdoğan, ”Esas meselenin ’seçim kazanmak’ değil, her şeyden önce ’gönül kazanmak’ olduğunu bir kez daha gördük. Rabbimizin yardımı ve milletimizin engin ferasetiyle hem seçimleri kazandık hem de Suriye halkının zaferine giden yolun taşlarını döşedik. Yeni yönetimde görev alan isimleri hepimiz gururlanarak takip ediyoruz. Türkiye’de eğitim almış, milletimizle gönül bağı olan kardeşlerimizi çeşitli makamlarda gördükçe Rabbimize bir kez daha hamdediyoruz” ifadelerini kullandı.

Suriye devriminin lideri Ahmet Eş-Şerâ ile yakın diyalog halinde olduklarını bildiren Erdoğan şöyle konuştu:

“Talimatımız üzerine ilk önce MİT Başkanımız kendisini ziyaret etti. Ardından Şam Büyükelçiliğimizi süratle faaliyete geçirdik. Dün de Dışişleri Bakanımız Şam’daydı, geçici yönetimle son derece sıcak görüşmeler gerçekleştirdi. İnşallah ziyaretlerimiz bundan sonra da artarak devam edecek. Zalim rejime karşı savaşı kazanan Suriye halkının zaferi de kazanması ve başarılarını kalıcı hale getirmesi için gereken her türlü desteği vereceğiz. En zor günler, Allah’ın izniyle artık geride kalmıştır. Dökülen mübarek şehit kanları da, Suriye halkının çektiği çileler de boşa gitmemiştir. 61 yıllık Baas karanlığına son veren Suriyeli kardeşlerimizin el birliği ve gönül birliği içinde ülkelerini yeniden ayağa kaldıracaklarına eminim. Suriye’nin komşularının da şu önemli hakikati gördükleri kanaatindeyim: İstikrarlı bir Suriye, tüm bölge için istikrar ve güven kaynağı demektir. Suriye huzura kavuştukça bölgedeki herkes kendini daha güvende hissedecektir. Bunun için toparlanma ve kapasite inşa etme çabalarında Suriye halkına hep beraber omuz vermeliyiz. Suriye halkının da Arap alemi ve İslam dünyasından beklentisi bu yöndedir. Yeni yönetimin bu meyanda verdiği mutedil mesajları çok değerli ve anlamlı buluyoruz.”

"Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının her şart altında korunması, Türkiye’nin değişmez çizgisidir"

İsrail’in artan saldırganlığının gerisinde Suriye’deki devrimi gölgelemek, Suriye halkının umutlarını boğmak olduğunun anlaşıldığını kaydeden Erdoğan, ”İsrail, fırsatçılık yapsa da er ya da geç işgal ettiği topraklardan çekilecektir, buna mecbur kalacaktır. Daha önce söyledim, elinde 50 bin Gazzeli masumun kanı olan Netanyahu’nun tuttuğu yol yol değildir. Daha fazla kan dökerek, daha fazla can alarak, daha çok toprağı işgal ve istila ederek varılacak yer sadece daha fazla güvensizliktir, huzursuzluktur. İsrail’de şayet bir devlet aklı varsa bunu ne kadar erken idrak ederlerse o kadar iyi olacaktır. Burada şu noktanın altını özellikle çizmek istiyorum: Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının her şart altında korunması, Türkiye’nin değişmez çizgisidir. Bundan kesinlikle geri adım atmayacağız. Suriye’nin ve bölgemizin geleceğinde DEAŞ ve PKK dahil hiçbir terör yapılanmasına yer yoktur. PKK ve uzantıları ya kendilerini tasfiye edecekler ya da tasfiye edilecekler. Kürt kardeşlerimize zulmeden, çocuklarını kaçırarak ölüme gönderen, kendileri dışında hiç kimseye hayat ve söz hakkı tanımayan bu katil sürülerini bölgemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan mutlaka çıkartacağız” ifadelerini kullandı.

"PKK ve uzantıları için zaman kısalıyor, çember daralıyor, yolun sonu görünüyor"

Suriye’deki bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik nokta operasyonlarını bir cerrah hassasiyetiyle sivillerin kılına zarar vermeden sürdürmekte kararlı olduklarının altını çizen Erdoğan şunları söyledi:

“Suriye’deki yeni yönetimin bu konudaki kararlılığını memnuniyetle karşılıyoruz. Yakın zamana kadar bölücü örgütün arkasında duran Batılı ülkelerin de bu canilerden desteğini yavaş yavaş kestiğini görüyoruz. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim: PKK ve uzantıları için zaman kısalıyor, çember daralıyor, yolun sonu görünüyor. Kimin eteğine yapışırsa yapışsınlar, kimin tetikçiliğini yaparsa yapsınlar, hangi yabancı odağa sarılırsa sarılsınlar, şunu çok iyi bilsinler ki kendilerini bekleyen acı akıbetten kaçamayacaklar. Şairin dediği gibi ’belki yarın, belki yarından da yakın’ bir sürede 40 yıldır kanımızı emen bu beladan Allah’ın izniyle kurtulacağız. Terör duvarını da tamamen yıktıktan sonra Türkler, Araplar, Kürtler olarak hep beraber büyük bir kucaklaşmaya imza artacağız. Barışın, huzurun, refahın ve kalkınmanın bölgemizin tamamına hâkim olduğu, çatışmalarla değil, kardeşlikle anılan bir iklimi inşallah tesis edeceğiz. Bu güzel günlerin şafağı artık sökmeye başlamıştır. Bugünümüz nasıl dünden daha iyiyse, yarınlarımız da bugünden çok daha iyi olacaktır.”