Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Junaid’in oğulları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid’i kabul etti.

"Lozan Antlaşması’na aykırı olarak silahlandırılan Yunan adaları, Yunan tarafının saldırgan tutumunu göstermektedir"

"Lozan Antlaşması’na aykırı olarak silahlandırılan Yunan adaları, Yunan tarafının saldırgan tutumunu göstermektedir"

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