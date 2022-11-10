Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9’uncu Zirvesi çerçevesinde geldiği Özbekistan’ın Semerkant kentinde temaslarına devam ediyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşmesinin ardından Semerkant kültürel programına ve liderlerle gayriresmi akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’da Semerkant kültürel programına ve liderlerle gayriresmi akşam yemeğine katıldı.

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