Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9’uncu Zirvesi çerçevesinde geldiği Semerkant’ta Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9’uncu Zirvesi çerçevesinde geldiği Semerkant’ta Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9’uncu Zirvesi çerçevesinde geldiği Özbekistan’ın Semerkant kentinde temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi bekleniyor.

Semerkat’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımı yarın başlayacak Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9’uncu Zirvesi’nde, İstanbul Zirvesi’nde kabul edilen ve Türk Devletleri Teşkilatı’nın 20 yıllık yol haritasını oluşturan Vizyon Belgesi’nin ilk 5 yıllık uygulama kılavuzunu teşkil edecek Strateji Belgesi başta olmak üzere, TDT’nin işleyişine ve geleceğine dair önemli kararlar alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üye ülkeler arasındaki işbirliğinin her alanda geliştirilmesi hedeflenen zirvede konuşma yapacak.