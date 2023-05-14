Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu Üsküdar’daki Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullandı. Erdoğan, “Türk demokrasisi için hayırlısı ile bir geleceği niyaz ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı’daki konutlarından saat 13.50’de Saffet Çebi Ortaokulu’na geldi. Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan’ı okula girişinde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı. Okula makam aracı ile değil sivil plakalı bir araçla gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile "3279" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, gerekli

kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi. Emine Erdoğan’ın oy zarfını sandığa atmasının ardından Erdoğan kabine geçerek oyunu kullandı ve zarfı sandığa attı.

“Akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısı ile bir geleceği niyaz ediyoruz”

Oy zarfını attıktan sonra gazetecilere konuşan Erdoğan, “Oyumuzu kullandıktan sonra söylenecek en önemli şey Türk demokrasisi için sabah saatleri itibarıyla takipteyim. Olaysız, sıkıntı yaşanmadan süreç devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımı idi. Vatandaşlarımız büyük şevkle oylarını kullanıyorlar. Burada da bir sıkıntı yok. Akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısı ile bir geleceği niyaz ediyoruz. Bütün seçmenlerimizin akşam 17’ye kadar endişeye kapılmadan oylarını kullanmaları Türk demokrasisinin gücünü göstermesi anlamında çok önemli. Bütün sandık kurulu üyelerine başarılar diliyorum” dedi.