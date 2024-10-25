Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir hasmane terör saldırısının bu milletin ezeli ve ebedi kardeşliğini bozamayacağını belirterek, saldırıdan hemen sonra "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" diyen çalışanların bu milletin nasıl yenilmez bir iradeye, nasıl sarsılmaz bir imana sahip olduğunu gösterdiğini vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda yaptığı konuşmada, katılımcıları hürmet ve muhabbetle selamladığını dile getirdi.

Savunma, havacılık ve uzay sektörlerinin yıldızlarının buluştuğu SAHA EXPO 2024'te olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi alanında giderek marka hâline gelen SAHA EXPO'nun ülke, sektör ve katılımcı firmalar için hayırlara vesile olmasını diledi.

Önceki gün TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesine menfur bir terör saldırısı düzenlendiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle bu kalleş ve alçak terör saldırısında şehit olan kahramanlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin acılı ailelerine, sevenlerine ve TUSAŞ'ımızın mensuplarına baş sağlığı diliyorum. Şehitlerimizin fedakârlıklarını daima şükranla hatırlayacağız. İnancım ve duam odur ki, milletimiz de şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza kadar yaşatacaktır. Aynı şekilde saldırıda yaralanan kardeşlerimize de Mevla'dan acil şifalar temenni ediyorum." diye konuştu.

TUSAŞ'taki terör eylemini düzenleyen bölücü terör örgütü üyesi hainlerin 2'sinin de ölü olarak ele geçirildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hava Kuvvetlerimiz ve MİT Başkanlığımız bu alçak saldırıya cevabımızı, Suriye ve Irak'taki terör hedeflerini yok ederek katbekat fazlasıyla vermiş, şehitlerimizin mübarek kanlarını yerde bırakmamıştır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisi çalışanlarının da saldırıdan hemen sonra "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" diyerek bu milletin nasıl yenilmez bir iradeye, nasıl sarsılmaz bir imana sahip olduğunu gösterdiğini vurguladı.

"TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ, HEDEFLERİMİZDEN KOPMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir hasmane terör saldırısının bu milletin ezeli ve ebedi kardeşliğini bozamayacağını, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına engel olamayacağını, büyük ve güçlü Türkiye idealinin önüne set çekemeyeceğini vurguladı.

Türkiye düşmanlarının ülkeyi karanlığa sürüklemesine izin vermeyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti sadece tüm terör örgütlerinden değil, bu cinayet şebekelerini üzerimize salan emperyalist çetelerden de daha büyüktür, daha güçlüdür, daha dirayetlidir." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, oyun kuranların oyunlarını tek tek başlarına geçirecek köklü devlet tecrübesine sahip olduğunu ifade ederek, "Bugüne kadar terörle mücadeleyi daima çok katmanlı, elimizin altındaki tüm araçları, bütün imkânları kullanarak yürüttük. İnşallah bundan sonra aynı stratejik akılla mücadelemizi sürdüreceğiz. Tuzağa düşmeyeceğiz, hedeflerimizden kopmayacağız." dedi.

"SAHA EXPO, TÜRK ŞİRKETLERİNİ KÜRESEL PAZARLA BULUŞTURAN BİR KÖPRÜ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa sürede ulaşılan bu geniş ve yaygın savunma ekosistemini çok kıymetli bulduklarını vurgulayarak, "Saha EXPO'nun ise Türk şirketlerinin küresel pazarla buluşturan bir köprü vazifesi üstlendiğine tanık oluyoruz. 2018'de ilki düzenlenen SAHA EXPO fuarıyla ülkemiz firmalarının iş geliştirme ve ihracat çabalarını samimiyetle destekliyoruz. Rakamlar SAHA EXPO'nun sektörde geldiği seviyeyi ortaya koymaktadır. 150 binden fazla ziyaretçi 300'ün üzerinde delegasyon, 150'den fazla alıcı delegasyonu, 120'yi aşkın ülkeden üst düzey katılım 1400'den fazla şirket iştiraki ile SAHA EXPO, memnuniyetle belirtmek isterim ki savunma sektöründe önemli bir platform hâline gelmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fuar boyunca 4,6 milyar doları ihracat sözleşmesi olmak üzere toplam 6,2 milyar dolarlık anlaşmaların imzalanacak olmasının da dikkate değer olduğunu söyledi.

Geçen yıl savunma ve havacılık sektörünün toplam 5,6 milyar dolarlık ihracatı yakaladığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, SAHA EXPO'da da neredeyse bu tutara yakın ihracat sözleşmelerine imza atılacağını kaydetti.

"SON 22 YILDA, SAVUNMA SANAYİSİ ALANINDA TAM ANLAMIYLA BİR DESTAN YAZDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraktar TB2, Akıncı, ANKA, AKSUNGUR gibi insansız hava araçlarının dünyada büyük yankı uyandırdığını ve "oyun değiştirici" olarak nitelendirildiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde buna insansız savaş uçaklarımız KIZILELMA ve ANKA III'ü de eklemeyi planlıyoruz. Bu asimetrik savunma ürünlerimizin de envantere girmesiyle Türkiye bu alandaki hâkimiyetini daha da tahkim edecektir. Savunma sanayisinde yerlilik oranımızı hamdolsun yüzde 80'in üzerine çıkarmış durumdayız." bilgisini verdi.