Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. gün itibarıyla 14 bin 351 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesinde ziyaretlerini sürdürüyor. Bugün önce Gaziantep’e giden Erdoğan, daha sonra Osmaniye’deki çadır kentte incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. gün itibarıyla 14 bin 351 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesinde ziyaretlerini sürdürüyor. Bugün önce Gaziantep’e giden Erdoğan, daha sonra Osmaniye’deki çadır kentte incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye’de depremzedeler için kurulan çadırları ziyaret ederek, vatandaşlara başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vatandaşlar, yaşadıkları sıkıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktardılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da eşlik etti.