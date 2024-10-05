Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’ni Dolmabahçe’de düzenlenen törenle Somali’ye uğurladı.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Somali Federal Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı arasında mart ayında imzalanan "Somali Kara ve Açık Deniz Blokları Alanında Mutabakat Zaptı" kapsamında görev alacak Oruç Reis Araştırma Gemisi, saat 11.00 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi önüne saat 14.30’da gelen gemi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla uğurlama töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaz’dan geçen geminin mürettebatını selamladı. Uğurlama törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da eşlik etti.

Dolmabahçe’deki törenin ardından Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali’ye gitmek üzere yola çıktı.