Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2023-2024 akademik yılı açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Her yıl geleneksel olarak verilen “YÖK Üstün Başarı Ödülleri” çerçevesinde Ege Üniversitesi, "Özel Alan Ödülü" kategorisinde verilen Milli Yenilik Ödülünü almaya hak kazanırken, EÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özkan Doğanay’ın projesi, Milli Yenilik Ödülü’ne layık görüldü.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) akademik açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkânının yanı sıra; YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK üyeleri, üniversite rektörleri ve akademisyenler katıldı. YÖK tarafından “Bireysel, Kurumsal, Özel Alan ve Özel” olmak üzere dört kategoride verilen Yükseköğretim Kurulu 2023 Üstün Başarı Ödüllerinde Ege Üniversitesi, Özel Alan - Milli Yenilik Ödülüne layık görülürken, başarılı akademisyen Doç. Dr. Özkan Doğanay’ın projesi de ödüle layık görüldü. Doğanay ödülü, “Akciğer Hastalıklarının Hiperpolarize Xenon-129 Manyetik Rezonans İle Görüntülenmesi” projesiyle aldı. Ödülleri Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve Doç. Dr. Doğanay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

“Üniversiteleriniz toplumun mükemmeliyet merkezleridir”

Konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni akademik yılın hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteler ve akademisyenlerle gurur duyduklarını, kendilerinden nice başarılar beklediklerini söyledi. İlime, bilime, kültüre ve eğitime dair yapacakları her türlü nitelikli çalışmada akademisyenlerin yanında olmayı sürdüreceklerini dile getiren Erdoğan, toplumun mükemmeliyet merkezi olarak kabul edilen üniversitelerin, bireylere mesleki formasyon kazandırmanın ötesinde rollere sahip olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin, birer bilim yuvası olmalarının yanında, öğrencilerin entelektüel gelişmelerine katkı sunan, yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan, geleneklere sahip evrensel kurumlar olduğunu belirterek, “Üniversiteler, yetiştirdiği nesillerle bir memleketin hem talihini hem tarihini değiştirir. Beşeri, ekonomik ve sosyal kalkınmanın lokomotifi olan üniversiteler, ülkeler açısından uluslararası düzeyde rekabetin itici gücünü oluşturur” dedi.

Türkiye’deki üniversite sayısını 76’dan 208’e çıkararak isteyen her gencin evine en yakın yerde yükseköğrenime katılmasının yolunu açtıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteler vasıtasıyla bilginin, kültürün ve bilimin Türkiye’nin tüm illerine yayılmasını kolaylaştırdıklarını belirtti.

“Vizyonumuz, yenilikçi ve rekabetçi bir yükseköğretim sistemi”

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, törende yaptığı açılış konuşmasında 2023-2024 Akademik Yılının öğrenciler, akademisyenler, idari personel ve ülke için hayırlı olmasını diledi. Prof. Dr. Özvar, “Yükseköğretim Kurulu olarak, Türkiye Yüzyılı’nda vizyonumuz; kalite odaklı ve akademik performansa dayalı yönetim anlayışını benimseyen, çeşitliliği ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan gücü profili ile üniversite-sektör iş birliği modellerini destekleyen; nihayet ulusal, bölgesel ve küresel sorunlara duyarlı, evrensel düzeyde geleceğe yön veren yenilikçi ve rekabetçi bir yükseköğretim sistemi inşa etmektir” dedi.

“Oluşturduğumuz bilim ekosistemi neticesinde pek çok başarıya imza atıyoruz”

Aldıkları ödüllerden ötürü büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Her yıl yükseköğretimin misyonuna uygun, özgün, yenilikçi ve üstün nitelikli her türlü bilimsel araştırma ve çalışmalar ile gerçekleştirilen bilimsel etkinlikler, desteklenen ve yürütülen bilimsel Ar-Ge projeleri ile ilgili çalışma ve uygulamaları teşvik etmek amacıyla, YÖK tarafından verilen üstün başarı ödüllerinde, üniversitemiz Milli Yenilik Ödülüne layık görüldü. Ödülümüzü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almak ayrıca gurur verici oldu. Üniversitemizde son yıllarda oluşturduğumuz bilim ekosistemi neticesinde pek çok başarıya imza attık ve atmaya devam ediyoruz. Akciğer hastalıkları üzerinde önemli çalışmalar gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Enstitümüz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özkan Doğanay’ın projesi de YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında ödüllendirildi. Hocamızı tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımızın elinden büyük bir gururla aldığımız bu ödülleri; eğitime, bilime, ilime, kültür ve sanat ile bilim insanlarına verilen önemin en güzel ve en anlamlı göstergesi olarak görüyoruz. Akademik camiaya örnek olacağına, genç bilim insanlarımızı motive edeceğine inanıyoruz. Sürdürülebilir hale getirdiğimiz araştırma ekosistemimiz ile bilim insanlarımızın yolunu açmaya ve işlerini kolaylaştırmaya, hep birlikte üretmeye devam ediyoruz” dedi.