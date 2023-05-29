Niğde İl Seçim Kurulunun resmi olmayan verilerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; ikinci tur seçimlerinde rakibi Kemal Kılıçdaroğlu’na 52 bin 9 oy fark attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Niğde’den yüzde 62.05, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 37.95 oranında oy aldı.

219 bin 524 seçmenin oy kullandığı 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 133 bin 950, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ise 81 bin 941 oy aldı. Niğde’nin 5 ilçesinde de üstünlüğünü koruyan Erdoğan, Bor ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 bin 998 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu ise 14 bin 56 oy aldı. Ulukışla ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 bin 85, Kemal Kılıçdaroğlu 6 Bin 401 oy aldı. Çamardı ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 bin 560, Kemal Kılıçdaroğlu ise bin 836 oy aldı. Çiftlik ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 bin 106, Kemal Kılıçdaroğlu ise 5 bin 73 oy aldı. Altunhisar ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 bin 373 Kemal Kılıçdaroğlu ise bin 396 oy aldı.