Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Muğla 8’inci Olağan Kongresine katılmak üzere yarın (Cumartesi) günü Muğla’ya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kongreden sonra Marmaris’e geçecek ve burada STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya gelecek.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Muğla ziyareti öncesi il kongresinin yapılacağı Menteşe Kapalı Spor Salonu gelin gibi süslendi ve genel kurula hazırlandı. Cumartesi günü saat 12.00’da başlayacak AK Parti Muğla 8’inci İl Kongresi tek liste ile gerçekleşecek. Geçen günlerde İl Başkanlığına atanan Haluk Laçin kongrede tek aday olarak seçime girecek.

Kongrenin yapılacağı salondan sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan 31 Mart yerel seçimlerinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Prof. Dr. Aydın Ayaydın, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle onurlandıracağı 8. Olağan Muğla il Kongremiz için hazırlıklarımız sürüyor. Bu önemli günde Muğlalı hemşehrilerimin yoğun ilgisini görmekten mutluluk duyuyorum. Haydi Muğla 21 Aralık Cumartesi günü demokrasi şölenimiz için Menteşe Kapalı Spor Salonu’nda buluşalım” mesajı yayınladı.